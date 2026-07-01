Дже’ксона ‒ Ва’ника попра’вка

Дже’ксона — Вэ’ника попра’вка — по­правка к Торговому акту 1974, по которой «нерыночные экономики», чтобы получить статус наибольшего благоприятствования («нормальные торговые отношения») с Соединенными Штатами Америки, должны соответствовать критерию свободы эмиграции. Стимулом к борьбе за Дж.—В. п. стало Постановление Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 27 декабря 1972, согласно которому граждане с высшим образованием, эмигрировавшие из СССР, должны были возместить затраты государ­ства на их обучение. В поддержку поправки выступили советские диссиденты , в том числе А. Д. Сахаров. Против Дж.—В. п. как подрывающей политику разрядки выступали президент США Р. Никсон и государ­ственный секретарь Г. Киссинджер. Принята Сенатом 18 октября 1974, 3 января 1975 подписана президентом Дж. Фордом. Начиная с 1989 дей­ствие Дж.—В. п. приостанавливалось на год (с 1995 — бессрочно). Официально Д.—В. п. была отменена в 2000 для Киргизии и Грузии, 2004 — для Армении, 2005 — для Украины и 2012 — для России и Молдавии. Одновременно с отменой Д.—В. п. для России был принят так называемый закон Магницкого (16 ноября 2012), который ввел санкции для россий­ских должностных лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Для Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Д.—В. п. формально действует. Лит.: Freedman R. O. Soviet Jewry and Soviet-American Relations // Soviet Jewry in the Decisive Decade, 1971—1980. Durham (N. C.), 1984. P. 38—67; Soviet Jewry in the 1980s: The Politics of Anti-Semitism and Emigration and the Dynamics of Resettlement / Ed. by Robert O. Freedman. Durham (N.C.), 1989; Korey W. The Struggle over Jackson-Mills-Vanik // American Jewish Yearbook (1974—1975). New York, 1974. P. 199—234. А. А. Исэров.