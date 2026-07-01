ДЖАЗ-ОРКЕСТР СССР
ДЖАЗ-ОРКЕСТР СССР (Госджаз СССР) основан в 1936 году в Москве.
В состав оркестра входили инструменты малого симфонического оркестра и джаз-банда.
Художественный руководитель М.И. Блантер, с 1940 года - А.В. Варламов, музыкальный руководитель В.Н. Кнушевицкий. Над репертуаром работали также А.Н. Цфасман, И.О. Дунаевский, Г.С. Милютин, бр. Покрасс, С.В. Бархударян, Д.Д. Шостакович и др.
В 1938 году состоялось первое выступление. С началом Великой Отечественной войны оркестр распался: в 1941 году во время фронтовых гастролей большая группа музыкантов попала в окружение и погибла, Варламов в 1943 году был репрессирован.
После войны оркестр не восстанавливали. За годы существования коллектив выработал свой стиль лёгкой концертной оркестровой музыки, впоследствии названный «симфоджаз».