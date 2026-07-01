ДЖАЗ-ОРКЕСТР СССР

ДЖАЗ-ОРКЕСТР СССР (Гос­джаз СССР) основан в 1936 году в Москве.

В со­став ор­ке­ст­ра вхо­ди­ли ин­ст­ру­мен­ты ма­ло­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра и джаз-бан­да.

Художественный руководитель М.И. Блан­тер, с 1940 года - А.В. Вар­ла­мов, музыкальный руководитель В.Н. Кну­ше­виц­кий. Над ре­пер­туа­ром ра­бо­та­ли так­же А.Н. Цфас­ман, И.О. Ду­на­ев­ский , Г.С. Ми­лю­тин, бр. По­красс, С.В. Бар­ху­да­рян, Д.Д. Шос­та­ко­вич и др.

В 1938 году со­стоя­лось пер­вое вы­сту­п­ле­ние. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны ор­кестр рас­пал­ся: в 1941 году во вре­мя фрон­то­вых га­ст­ро­лей боль­шая груп­па му­зы­кан­тов по­па­ла в ок­ру­же­ние и по­гиб­ла, Вар­ла­мов в 1943 году был ре­прес­си­ро­ван.

По­сле вой­ны ор­кестр не вос­ста­нав­ли­ва­ли. За го­ды су­ще­ст­во­ва­ния кол­лек­тив вы­ра­бо­тал свой стиль лёг­кой кон­церт­ной ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки, впо­след­ст­вии на­зван­ный «сим­фод­жаз».

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