ДЖАЗ-БАНД

Небольшой джазовый оркестр или ансамбль (5-10 ис­пол­ни­те­лей).

Название поя­ви­лось в 1916-1917 годах.

Пер­вы­ми Джаз-бандами бы­ли но­во­ор­ле­ан­ские ан­самб­ли бе­лых му­зы­кан­тов «Stein’s Dixie Jass Band» (в даль­ней­шем вы­сту­пал под названием «Ori­ginal Dixieland Jazz Band»), «Dixieland Jazz Band» (под руководством То­ма Брау­на) и аф­роа­ме­ри­кан­ских му­зы­кан­тов «Creole Jazz Band» (под руководством Кин­га Оли­ве­ра; в этом ан­самб­ле иг­рал Л. Арм­ст­ронг).

Название за­кре­п­ле­но пер­вой грам­за­пи­сью джа­зо­вой му­зы­ки, осу­ще­ст­в­лён­ной ан­самб­лем «Original Dixieland Jazz Band» (1917, фир­ма «Victor», Нью-Йорк).

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