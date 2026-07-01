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ДЖАЗ-БАНД
Небольшой джазовый оркестр или ансамбль (5-10 исполнителей).
Название появилось в 1916-1917 годах.
Первыми Джаз-бандами были новоорлеанские ансамбли белых музыкантов «Stein’s Dixie Jass Band» (в дальнейшем выступал под названием «Original Dixieland Jazz Band»), «Dixieland Jazz Band» (под руководством Тома Брауна) и афроамериканских музыкантов «Creole Jazz Band» (под руководством Кинга Оливера; в этом ансамбле играл Л. Армстронг).
Название закреплено первой грамзаписью джазовой музыки, осуществлённой ансамблем «Original Dixieland Jazz Band» (1917, фирма «Victor», Нью-Йорк).
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