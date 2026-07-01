ДЖАЗ
Род неакадемической музыки.
Появился на Юге США в конце XIX - начале XX веков в результате взаимодействия афроамериканской и европейской музыкальных традиций, со временем распространился в США и Западной Европе, приобрёл массовую популярность благодаря бурному развитию грамзаписи и радиовещания. Стилистические признаки джаза легкоузнаваемы, их действие на слушателя имеет много общего с психотерапией (гипнотизирующий эффект повторяющихся слов, образов-интонаций, расслабляющий слушателя душевный комфорт). В тематике доведена до однозначности традиционная романтическая образность; открытая чувственность проникает как в текст (характерен заголовок композиции Каунта Бейси «I want a little girl» - «Хочу малышку»), так и в саму джазовую интонацию, снимающую, отменяющую в личном общении социальный регламент, «старомодный» этикет. С массовой культурой джаз сближает ориентация на клише, охватывающая все сферы выразительности (тексты, интонации, гармонические обороты, ритмические формулы, фактуру, форму). Поводом для создания нового джазового сочинения является «вечнозелёная» (англ. evergreen) тема - так называемый джазовый стандарт. В помощь джазовым музыкантам опубликованы сотни сборников готовых стандартов, приспособленных для дальнейшей обработки. При отсутствии чёткой границы между джазом и поп-музыкой можно говорить о специфических джазовых интонационности, гармонии, отчасти ритмике.
Джазовая мелодическая интонация примечательна широким применением экмелики, то есть выходящих за пределы равномерно темперированного строя, часто микрохроматических звуковысотных отклонений, не фиксируемых в нотной записи. Исполнитель обязан вносить собственные вибрато, глиссандо, «оттяжки», «подъезды», опевание тонов звукоряда («вой»), без которых не мыслится подлинный джаз. Наиболее специфическим проявлением джазовой мелодики являются так называемые блюзовые ноты (англ. blue notes), которые условно представляют как понижающие альтерации III, V и VII ступеней мажорной гаммы. Для реализации блюзового лада (разновидность мажоро-минора) характерно расслоение ткани, при котором его звукоряд выдерживается в мелодии, а гармонизация имеет мажорную трезвучную основу. Экмелические украшения, обозначаемые как «дёрти-тоны» (англ. dirty tones, букв. - грязные звуки, нечистая интонация), органичны для голоса, духовых и струнных инструментов. На темперированных инструментах, прежде всего фортепиано, дёрти-тоны имитируются с помощью форшлагов на «блюзовых» ступенях, вспомогательных и проходящих тонов, внедряющихся в структуру аккордов, из которых наиболее характерный - нонаккорд с расщеплением терции (типическое фактурное расположение: мажорная и минорная терции в разных регистрах образуют между собой уменьшённую октаву). Джазовая гармония - частный случай расширенной тональности XX века, сохраняющий безусловную опору на традиционные ладовые наклонения (мажор и минор). Наиболее выразительна аккордика джаза, в которой используются все разновидности септаккордов и нонаккордов, в том числе диссонирующие аккорды в функции тоники (например, большой минорный септаккорд c-es-g-h в тональности c-moll), реже используются квартаккорды и полиаккорды. Аккорды записываются сокращённо (латинской буквой нотируется басовый, преимущественно основной, тон; цифрой и особыми графемами - указание на высотную структуру). Такая нотация, напоминающая генерал-бас, намечает аккордику лишь приблизительно, предоставляя конкретную реализацию гармонической вертикали исполнителю-импровизатору.
Импровизация, которая часто ошибочно считается основным признаком джаза как такового, в действительности уходит корнями в традиции народного музицирования и, с другой стороны, в точности соответствует методу классических фигурационных вариаций. Искусство джазовой импровизации (как и всякой другой) состоит в умении расцветить (орнаментировать) заданную тему и обыграть гармонический «квадрат», достигнув при этом максимальной индивидуализации. Специфически джазовым клише является прерывание импровизации (в ансамбле и оркестре) с помощью риффа (англ. riff) - короткого мелодико-гармонического остинато, восходящего к респонсорной структуре афроамериканского госпела.
Исток джаза - куплетная песня; характерны два типа формы куплета: «блюзовый квадрат» и песенная форма. Блюзовый квадрат - хореический двенадцатитакт с тяжёлыми нечётными тактами (1-й, 3-й, 5-й и т.д. в отличие от классической структуры с тяжёлыми чётными тактами), генетически восходит к блюзу-песне в форме AAB (см. Бар). Другая форма - трёхчастная песенная AABA, состоящая из экспозиции (обычно период 8 + 8 тактов), развивающей середины (так называемй бридж; англ. bridge, букв. - мост) и тематические репризы. Для джазовой фактуры типично стремление к стройному и насыщенному звучанию вертикали, к естественности расположения аккордов. Типичный приём джазовой фактуры - блок-аккорды, усиление («утолщение») мелодической линии линеарными гармониями, преимущественно септаккордами (подобные гармонические пласты известны в истории музыки с XV века - см. Фобурдон; встречаются и в академической музыке XX века). В оркестровой фактуре блок-аккорды, расписанные для кларнета, 2-3 альтовых и 1-2 теноровых саксофонов, дают специфический плотный, приятный «саунд», так называемый миллертон («Miller sound», по имени Г. Миллера, в оркестре которого был введён этот фактурный приём). Некоторые виды джаза характеризуются специфическими особенностями ритмики. Например, в буги-вуги и свинге обязательна «сглаживающая» замена пунктирного ритма триольным. Хотя в основе джаза лежит традиционная регулярная метрика (что обусловлено его песенно-танцевальным генезисом), встречаются эксперименты со смешанными метрами (знаменитая пьеса «Take Five» П. Дезмонда в размере 54), нестандартные группировки нот (пьеса «Blue Rondo а̀ la Turk» («Блюзовое рондо в турецкой манере») Д. Брубека в размере 98, но с группировкой долей 2 + 2 + 2 + 3).
Исторический очерк
Джаз зародился в импровизационных формах народного творчества, в трудовых, религиозных, светских песнях афроамериканцев, а также в танцевально-бытовой музыке белых поселенцев США. Термин начал распространяться в 1920-х годах; первоначально так назывались небольшие оркестры (джаз-банд), а также исполняемая ими музыка. В 1900-1910-х годах сформировался «новоорлеанский стиль» джаза, для которого характерна коллективная импровизация мелодической группы оркестра (корнет, кларнет, тромбон) на фоне аккомпанемента ритм-группы (ударные, духовой или струнный бас, банджо, иногда фортепиано). Постепенно установились нормы исполнения танцевальных пьес, в которых предусматривалась сольная импровизация после коллективного изложения основной темы. Этим характеризуется «чикагский стиль» 1920-х годов (наиболее известные представители - трубачи Кинг Оливер и Л. Армстронг). В начале 1930-х годов появился стиль свинг, связанный с деятельностью больших оркестров - биг-бендов; для него типична особая аранжировка, в которой противопоставляется звучание групп мелодических инструментов (4-5 саксофонов, 3-4 труб, 3-4 тромбонов) и ритм-группы. Большую известность приобрели оркестры Ф. Хендерсона, Дюка Эллингтона, несколько позднее - Б. Гудмена, Т. Дорси, Каунта Бейси, Г. Миллера. Особую популярность завоевали коммерческая разновидность джаза (поп-музыка с «привкусом» джаза) и симфоджаз. Крупнейшим представителем последнего стал Пол Уайтмен (известен как заказчик «Рапсодии в голубых тонах» Дж. Гершвина).
В начале 1940-х годов в результате творческих поисков афроамериканских музыкантов (альт-саксофонист Ч. Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Б. Пауэлл, Т. Монк и др.), сгруппировавшихся вокруг нью-йоркского клуба «Бёрдленд» и не удовлетворённых развлекательно-танцевальной функцией джаза, был создан стиль би-боп (звукоподражательное слово), в котором использовались диссонантные темы, усложнилась гармония, увеличилась роль личности импровизатора. В противовес «горячему», нервному би-бопу в 1950-х годах возник стиль «кул» (англ. cool, букв. - прохладный), соединивший виртуозную импровизационную технику с традиционными композиционными средствами (в том числе с имитационной полифонией), мягким звукоизвлечением, спокойной исполнительской манерой. В дальнейшем получили развитие стиль «прогрéссив» (С. Кентон, Б. Рибёрн) с присущим ему массивным, тяжёлым оркестровым звучанием и так называемое третье течение, синтезировавшее авангардную академическую музыку и джаз (Г. Шуллер, Дж. Льюис). Начиная с 1950-х годов появилось большое количество различных джазовых школ, направлений, стилей: «хард-боп» (от англ. hard - твердый, жёсткий); «фри-джаз» (от англ. free - свободный, вольный; О. Колмен, Д. Черри, А. Айлер); «модальный» джаз (трубач М. Дейвис, тенор-саксофонист Дж. Колтрейн); джаз-рок (пианисты Чик Кориа, Херби Хэнкок, Джо Завинул, гитарист Дж. Маклафлин, скрипач Ж. Л. Понти и др.). Общепризнанными мастерами джаза являются певицы Э. Фицджералд и С. Воан, пианисты О. Питерсон и Б. Эванс, альт-саксофонист Ч. Паркер, скрипач С. Граппелли, гитаристы Джо Пасс и Дж. Скофилд, контрабасист Ч. Мингус, вибрафонист Г. Бёртон, вокальный ансамбль «Манхэттен Трансфер» и др.
В результате взаимодействия джаза с модными танцевальными ритмами и фольклором возникли ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, босса-нова, соул, фьюжн, фанки, смус-джаз (от англ. smooth - гладкий, ровный; «сглаженный» джаз) и др. Появление самобытных джазовых музыкантов неамериканского происхождения способствовало становлению национальных джазовых школ. Хотя элементы джазовой ритмики, гармонии, мелодики использовали многие академические композиторы - К. Дебюсси, М. Равель, П. Хиндемит, Д. Мийо, Дж. Гершвин, Л. Бернстайн, И.Ф. Стравинский, Д.Д. Шостакович и др., в целом первоначальная реакция на джаз в странах Европы и в СССР была неоднозначной: от резкого неприятия интеллектуалами гедонистической развлекательности («пошлое озорство ада» - Т. Манн), превратно понятой социальной ангажированности джаз («музыка толстых» - М. Горький) до осторожной заинтересованности профессионала («подлинно американская музыка» - С.В. Рахманинов).
Первым джазовым коллективом в РСФСР стал «Эксцентрический джаз-банд» В.Я. Парнаха (Москва, 1922). Наиболее заметным явлением стал «Теа-джаз» Л.О. Утёсова (Ленинград, 1929), осуществивший ряд театральных постановок и снявшийся в фильме «Весёлые ребята» (1934), в котором элементы джаза соединялись со стилистикой советской массовой песни. Развитию джаза в СССР способствовали руководители эстрадных и танцевальных оркестров и талантливые аранжировщики А.Н. Цфасман, А.В. Варламов, Э.И. Рознер, Н.Г. Минх и др. В 1936 году был создан Джаз-оркестр СССР (руководители М.И. Блантер, Варламов, В.Н. Кнушевицкий). С середине 1950-х годов организовывались джаз-оркестры (О.Л. Лундстрема, К.Г. Певзнера, Р. Паулса и др.). В 1960-е годы на базе оркестров, а также джаз-клубов и молодёжных кафе возникли малые исполнительские составы, тяготеющие к камерным стилям джаза. В 1970-1980-х годах получили известность солисты К.Г. Носов (труба), Г.А. Гаранян, А.Н. Зубов (саксофон), К.И. Бахолдин (тромбон), А.А. Кузнецов (гитара), И.М. Бриль, Л.А. Чижик, В. Горский (фортепиано и другие клавишные инструменты), ансамбли Д.С. Голощёкина, «Каданс» Г.К. Лукьянова, «Аллегро» Н.Я. Левиновского, трио В.Ш. Ганелина, «Арсенал» А.С. Козлова, с 1990-х годов - солисты Д.Б. Крамер (фортепиано), И.М. Бутман, С.Ф. Летов (оба - саксофонисты) и др.