ДЖАЙПУР

Го­род на се­ве­ро-за­па­де Ин­дии, административный центр шта­та Рад­жаст­хан.

Население 2926,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях хреб­та Ара­вал­ли, на высоте 431 м. Круп­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1728 году Джай Синг­хом II, ма­ха­рад­жей Ам­бе­ра, ко­то­рый при­над­ле­жал к од­но­му из радж­пут­ских кла­нов, за­хва­тив­ше­му эти зем­ли в XII веке. Джайпур воз­ник как но­вая сто­ли­ца кня­же­ст­ва, на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Мо­голь­ской им­пе­рии . По­сле за­вое­ва­ния Ин­ди­ей в 1947 году не­за­ви­си­мо­сти от британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства Джайпур стал административным цен­тром шта­та Рад­жаст­хан (1948).

Джайпур из­вес­тен как «ро­зо­вый го­род» из-за обиль­но­го ис­поль­зо­ва­ния ро­зо­во­го пес­ча­ни­ка в ар­хи­тек­ту­ре зда­ний ста­ро­го го­ро­да, ок­ру­жён­но­го сте­на­ми. Его пра­виль­ная пла­ни­ров­ка про­дол­жа­ет древ­ней­шие тра­ди­ции индийской ар­хи­тек­ту­ры (пе­ре­се­каю­щие­ся под пря­мым уг­лом ши­ро­кие ули­цы ори­ен­ти­ро­ва­ны по сто­ро­нам све­та). Ори­ги­на­лен дво­рец Ха­ва-Ма­хал («Дво­рец Вет­ров»; вторая половина XVIII века): на его ор­на­мен­таль­ном фа­са­де 953 ок­на. При­чуд­ли­вый стиль ком­плек­са Городского двор­ца (1/7 часть пло­ща­ди ста­ро­го Джайпура), вклю­чаю­ще­го дво­рец Чан­д­ра-Ма­хал (XVIII век; ны­не Му­зей ма­харад­жи Джай­пу­ра), об­сер­ва­то­рию Джан­тар-Ман­тар (1728-1734), са­ды, фон­та­ны и пр., со­че­та­ет эле­мен­ты рад­жпут­ско­го и мо­голь­ско­го зод­че­ст­ва. За пре­де­ла­ми городских стен - но­вая часть Джайпура с до­ма­ми XIX-XX веков. Университет Рад­жаст­ха­на (1947); около 50 кол­лед­жей (в том числе сельскохозяйственные, медицинские, ин­же­нер­ные и др.). Му­зей Аль­бер­та (1876, от­крыт в 1886 году; кол­лек­ция ми­ниа­тюр, ков­ров, ору­жия и др.). Один из цен­тров кри­ке­та в Ин­дии. На ста­дио­не «Са­вай Ман­сингх» (около 30 тысяч мест) в 1987 и 1996 годах про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту.

Важ­ный тор­го­во-промышленный центр. Пред­при­ятия хи­мической, элек­тро­тех­нической, це­мент­ной, сте­коль­но-ке­ра­мической, лёг­кой (в т.ч. хлоп­ча­то­бу­маж­ной), пи­ще­вой промышленности. Джайпур - круп­ней­ший в Ин­дии центр по об­ра­бот­ке дра­го­цен­ных и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней и са­мо­цве­тов. Раз­ви­ты ху­дожественные про­мыс­лы (из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий, жи­во­пис­ных ми­ниа­тюр, ков­ров; че­кан­ка, резь­ба по сло­но­вой кос­ти и кам­ню и др.). Ту­ризм.

Близ го­ро­да - Дво­рец рад­жаст­хан­ских кня­зей в ци­та­де­ли го­ро­да Ам­бер (конец XVI-XVII вв.), форт Джай­гарх, са­ды ца­ри­цы Си­со­дин, хра­мо­вый ком­плекс Гал­та (XVIII в., рос­пи­си).

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