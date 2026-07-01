ДЖАЙПУР
Город на северо-западе Индии, административный центр штата Раджастхан.
Население 2926,9 тысяч человек (2007). Расположен в предгорьях хребта Аравалли, на высоте 431 м. Крупный транспортный узел. Международный аэропорт.
Основан в 1728 году Джай Сингхом II, махараджей Амбера, который принадлежал к одному из раджпутских кланов, захватившему эти земли в XII веке. Джайпур возник как новая столица княжества, находившегося в вассальной зависимости от Могольской империи. После завоевания Индией в 1947 году независимости от британского колониального господства Джайпур стал административным центром штата Раджастхан (1948).
Джайпур известен как «розовый город» из-за обильного использования розового песчаника в архитектуре зданий старого города, окружённого стенами. Его правильная планировка продолжает древнейшие традиции индийской архитектуры (пересекающиеся под прямым углом широкие улицы ориентированы по сторонам света). Оригинален дворец Хава-Махал («Дворец Ветров»; вторая половина XVIII века): на его орнаментальном фасаде 953 окна. Причудливый стиль комплекса Городского дворца (1/7 часть площади старого Джайпура), включающего дворец Чандра-Махал (XVIII век; ныне Музей махараджи Джайпура), обсерваторию Джантар-Мантар (1728-1734), сады, фонтаны и пр., сочетает элементы раджпутского и могольского зодчества. За пределами городских стен - новая часть Джайпура с домами XIX-XX веков. Университет Раджастхана (1947); около 50 колледжей (в том числе сельскохозяйственные, медицинские, инженерные и др.). Музей Альберта (1876, открыт в 1886 году; коллекция миниатюр, ковров, оружия и др.). Один из центров крикета в Индии. На стадионе «Савай Мансингх» (около 30 тысяч мест) в 1987 и 1996 годах проходили матчи Кубка мира по крикету.
Важный торгово-промышленный центр. Предприятия химической, электротехнической, цементной, стекольно-керамической, лёгкой (в т.ч. хлопчатобумажной), пищевой промышленности. Джайпур - крупнейший в Индии центр по обработке драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветов. Развиты художественные промыслы (изготовление ювелирных изделий, живописных миниатюр, ковров; чеканка, резьба по слоновой кости и камню и др.). Туризм.
Близ города - Дворец раджастханских князей в цитадели города Амбер (конец XVI-XVII вв.), форт Джайгарх, сады царицы Сисодин, храмовый комплекс Галта (XVIII в., росписи).