Джайнизм

Джайни`зм — древнеиндийское религиозно-философское учение, появившееся в середине I тысячелетия до н. э. и основанное на отрицании авторитета Вед. Основателем Д. был Вардхамана Махавира (современник Будды), получивший прозвище («Победитель»), которое и дало название его учению. Подобно Будде, Махавира вырос в семье знатного кшатрия — царя личчхавов, племени, чуждого миру ведийских ариев. Покинув дом в 30 лет и предавшись аскезе, Махавира провозгласил основы нового понимания дхармы — «Вселенского закона». Доступ в его общину был открыт всем, вне зависимости от варновой (см. Варна) принадлежности и пола. Махавира признавал действие закона кармы и посмертного переселения душ. После 70 лет аскетических подвигов он поднялся на гору и после длительного поста скончался. Целью жизни Махавира провоз­гласил достижение Совершенства, к которому ведут правильное знание , правильный взгляд и правильное поведение, основу которого составляет аскеза. Совершенная душа достигает правильного перерождения, которое отрицал Будда. Основой поведения джайнов была ахимса — принцип непричинения вреда живым существам. По этой причине (т. е. из страха убить любое существо, живущее в земле) последователи Д. не занимаются земледелием; в основном джайны — торговцы и ростовщики. Как и буддизм , Д. пережил раскол на два направления и периоды гонений. Наиболее известным сторонником Д. в истории Индии был Чандрагупта, основатель династии Маурья. В настоящее время в Индии насчитывается около 3 млн сторонников Д. Лит.: Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. М. Д. Бухарин.