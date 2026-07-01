ДЖАЙЛС ГЕРБЕРТ АЛЛЕН

ДЖАЙЛС ГЕРБЕРТ АЛЛЕН (англ. Herbert Allen Giles) - британский си­но­лог.

В 1867-1892 годах британский кон­суль­ский чи­нов­ник в Ки­тае, в 1897-1932 годах профессор Кем­бридж­ско­го университета .

Ав­тор мно­го­численных очер­ков по про­бле­мам тра­диционной китайской нау­ки, куль­ту­ры, ре­ли­гии, эт­но­гра­фии, ко­то­рые из­да­вал в ви­де те­ма­тических сборников («Ки­тай­ские очер­ки», 1876, 1914, 1915 и др.) и обоб­щаю­щих ра­бот («Ис­то­рия ки­тай­ской ли­те­ра­ту­ры», 1901; «Ис­то­рия ки­тай­ской ци­ви­ли­за­ции», 1911; «Ки­тай и ки­тай­цы», 1912, и др.).

Про­дол­жил сис­те­ма­ти­за­цию пред­ло­жен­ной Т.Ф. Уэй­дом латинской транс­крип­ции китайского языка, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся в анг­лоя­зыч­ных тек­стах до на­стоя­ще­го вре­ме­ни и по­лу­чи­ла название транс­крип­ции Уэй­да - Джайл­са. Со­ста­вил ряд сло­ва­рей: «Ки­тай­ский био­гра­фи­че­ский сло­варь», где пред­став­ле­ны крат­кие био­гра­фии учё­ных, фи­ло­со­фов, государственных дея­те­лей (все­го 2579 био­гра­фий); не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вав­ший­ся китайско-английский сло­варь (т. 1-2, 1892-1912), в ко­то­ром при­ме­не­на но­вая гра­фическая сис­те­ма груп­пи­ров­ки и оты­ска­ния иеро­глифов, а так­же транс­крип­ция Уэй­да - Джайл­са; под­го­то­вил и из­дал ан­то­ло­гию сти­хов и про­зы «Дра­го­цен­но­сти ки­тай­ской ли­те­ра­ту­ры» (1884).

Пе­ре­вёл на английский язык древ­ний да­ос­ский трак­тат «Чжу­ан-цзы» (1889, 2-е издание 1926). Ав­тор ря­да ра­бот, по­свя­щён­ных изо­бра­зительному искусству Ки­тая.

Сочинения :

Chinese sketches. L., 1876;

Gems of Chinese literature. L., 1884. Shanghai, 1923;

Ch-tzu, mystic, moralist and social reformer. L., 1889. N. Y., 1982;

Chinese biographical dic­tionary. L.; Shanghai, 1898;

The civilization of China. L., 1911;

China and Chinese. N. Y., 1912;

Ки­тай и его жизнь. СПб., 1914.