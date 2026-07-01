ДЖАЙЛС ГЕРБЕРТ АЛЛЕН
ДЖАЙЛС ГЕРБЕРТ АЛЛЕН (англ. Herbert Allen Giles) - британский синолог.
В 1867-1892 годах британский консульский чиновник в Китае, в 1897-1932 годах профессор Кембриджского университета.
Автор многочисленных очерков по проблемам традиционной китайской науки, культуры, религии, этнографии, которые издавал в виде тематических сборников («Китайские очерки», 1876, 1914, 1915 и др.) и обобщающих работ («История китайской литературы», 1901; «История китайской цивилизации», 1911; «Китай и китайцы», 1912, и др.).
Продолжил систематизацию предложенной Т.Ф. Уэйдом латинской транскрипции китайского языка, которая используется в англоязычных текстах до настоящего времени и получила название транскрипции Уэйда - Джайлса. Составил ряд словарей: «Китайский биографический словарь», где представлены краткие биографии учёных, философов, государственных деятелей (всего 2579 биографий); неоднократно переиздававшийся китайско-английский словарь (т. 1-2, 1892-1912), в котором применена новая графическая система группировки и отыскания иероглифов, а также транскрипция Уэйда - Джайлса; подготовил и издал антологию стихов и прозы «Драгоценности китайской литературы» (1884).
Перевёл на английский язык древний даосский трактат «Чжуан-цзы» (1889, 2-е издание 1926). Автор ряда работ, посвящённых изобразительному искусству Китая.
Сочинения:
Chinese sketches. L., 1876;
Gems of Chinese literature. L., 1884. Shanghai, 1923;
Ch-tzu, mystic, moralist and social reformer. L., 1889. N. Y., 1982;
Chinese biographical dictionary. L.; Shanghai, 1898;
The civilization of China. L., 1911;
China and Chinese. N. Y., 1912;
Китай и его жизнь. СПб., 1914.