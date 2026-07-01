ДЖАЙАВАРМАН VII

Король Камбуджадеши .

По­сле смер­ти в 1160 году сво­его от­ца Дха­ра­нин­д­ра­вар­ма­на II Джай­а­вар­ман VII бо­рол­ся за власть с узур­па­то­ра­ми пре­сто­ла Яшо­вар­ма­ном II (1160-1166) и Триб­ху­ва­на­дить­я­вар­ма­ном (1166-1177). Ко­ро­но­вал­ся по­сле то­го, как окон­ча­тель­но из­гнал из Ан­гко­ра вой­ска государства Чам­па, вторг­шие­ся в кхмер­ские пре­де­лы в 1167 году.

При Д. VII средневековая Кам­бу­джа­де­ша дос­тиг­ла наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва. Влия­ние Ан­гкор­ской мо­нар­хии рас­про­стра­ня­лось на се­ве­ре до Вьен­ть­я­на, на вос­то­ке - до Во­сточ­но-Ки­тай­ско­го моря, на юге - до центральной час­ти полуострова Ма­лак­ка, на за­па­де - до Бир­мы. Ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во хра­мов, кре­по­стей, стран­но­при­им­ных до­мов, боль­ниц, до­рог, бы­ла за­но­во от­строе­на сто­ли­ца им­пе­рии - Ангкор-Тхом.