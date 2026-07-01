ДЖАЙАВАРМАН VII
Король Камбуджадеши.
После смерти в 1160 году своего отца Дхараниндравармана II Джайаварман VII боролся за власть с узурпаторами престола Яшоварманом II (1160-1166) и Трибхуванадитьяварманом (1166-1177). Короновался после того, как окончательно изгнал из Ангкора войска государства Чампа, вторгшиеся в кхмерские пределы в 1167 году.
При Д. VII средневековая Камбуджадеша достигла наивысшего могущества. Влияние Ангкорской монархии распространялось на севере до Вьентьяна, на востоке - до Восточно-Китайского моря, на юге - до центральной части полуострова Малакка, на западе - до Бирмы. Велось активное строительство храмов, крепостей, странноприимных домов, больниц, дорог, была заново отстроена столица империи - Ангкор-Тхом.