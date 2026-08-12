Джаяварман II

Джаяварма`н II (802—850 или 854) — основоположник централизованного кхмерского государства Камбуджадеша. К началу IX в. Д. II был правителем небольшого кхмерского государства Аниндитапура (Баладитьяпура), затем начал завоевывать и объединять под своей властью разрозненные княжества. Согласно преданию (отраженному в арабских источниках), его предшественник оскорбил махараджу суматранского государ­ства Шривиджайя, направившего против обидчика флот, в результате чего тот был убит, а Д. возведен на престол . Захватывая новые земли, Д. II переносил туда столицу своих владений. Он начал с основания новой столицы — Индрапуры. Затем двинулся на запад в район р. Сиемреап, где основал город вблизи будущей столицы Яшодхарапуры (с начала Х в.), позднее названной Ангкором. После этого двор перенесли восточнее — в Харихаралайю, где в 802 Д. II был официально провозглашен монархом и объявлен чакравартином ( титул идеального правителя в буддизме). Последней его столицей стала Махендрапарвата, где Д. II умер в начале 850-х. Он строил города к северу от оз. Тонлесап, где ранее не было крупных центров, и проводил широкую раздачу земель. При Д. II был восстановлен ряд буддистских храмов. Но он вел и интенсивное строительство индуистских храмов в основанных им городах. При нем оформился культ девараджи (бога-царя). Передал власть сыну Джаяварману III (ок. 850—860). Лит.: История Кампучии. Краткий очерк . М., 1975; Higham C. The Civi-lization of Angkor. London, 2001; Wolters O. W. Jayavarman II’s Military Power: The Territorial Foundation of the Angkor Empire // The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Bri- tain and Ireland. 1973, № 1; Jacques C. On Jayavarman II, the Founder of the Khmer Empire // Southeast Asian Ar- chaeology. 1992, № 3. М. Ю. Ульянов.