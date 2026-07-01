ДЖАЙАВАРМАН II
Король Камбуджадеши (802-850), основатель Ангкорской империи (802-1432).
Вероятно, кхмер по происхождению.
Прибыл с острова Ява, где был в плену или в изгнании, и занял трон королевства Ченла, находившегося в вассальной зависимости от Явы. В 802 году добился самостоятельности. Ввёл шиваитский культ девараджи (бога-царя), в рамках которого впоследствии оформилось тесное слияние духовенства и чиновничества, светского и духовного землевладения, позволившее создать мощное феодальное государство, в котором власти монарха придавался божественный характер. В результате длительных войн добился объединения кхмеров и создания империи, охватывавшей территорию современной Камбоджи и Южного Вьетнама, после чего принял титул чакравартина - монарха вселенной.
В годы правления Джайавармана II велось интенсивное строительство индуистских храмов в основанных им городах Индрапура, Харихаралая, Амарендрапура, Махендрапарвата, а также в Ангкоре.