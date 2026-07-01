ДЖАЙАВАРМАН II

Король Камбуджадеши (802-850), основатель Ангкорской империи (802-1432).

Ве­ро­ят­но, кхмер по про­ис­хо­ж­де­нию.

При­был с острова Ява, где был в пле­ну или в из­гна­нии, и за­нял трон ко­ро­лев­ст­ва Чен­ла, на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Явы. В 802 году до­бил­ся са­мо­стоя­тель­но­сти. Ввёл ши­ваи­т­ский культ де­ва­рад­жи (бо­га-ца­ря), в рам­ках ко­то­ро­го впо­след­ст­вии офор­ми­лось тес­ное слия­ние ду­хо­вен­ст­ва и чи­нов­ни­че­ст­ва, свет­ско­го и ду­хов­но­го зем­ле­вла­де­ния, по­зво­лив­шее соз­дать мощ­ное феодальное го­су­дар­ст­во, в ко­то­ром вла­сти мо­нар­ха при­да­вал­ся бо­же­ст­вен­ный ха­рак­тер. В результа­те дли­тель­ных войн до­бил­ся объ­е­ди­не­ния кхме­ров и соз­да­ния им­пе­рии, ох­ва­ты­вав­шей тер­ри­то­рию современной Кам­бо­джи и Южного Вьет­на­ма, по­сле че­го при­нял ти­тул ча­кра­вар­ти­на - мо­нар­ха все­лен­ной.

В го­ды прав­ле­ния Джайавармана II ве­лось ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во ин­дуи­ст­ских хра­мов в ос­но­ван­ных им го­ро­дах Ин­д­ра­пу­ра, Ха­ри­ха­ра­лая, Ама­рен­д­ра­пу­ра, Ма­хен­д­ра­пар­ва­та, а так­же в Ан­гко­ре.