ДЖАЯВАРДЕНЕ ДЖУНИУС РИЧАРД
ДЖАЯВАРДЕНЕ ДЖУНИУС РИЧАРД - государственный и политический деятель Шри-Ланки.
Из аристократической сингальской семьи.
По окончании в 1932 году Цейлонского юридического колледжа в Коломбо занимался юридической практикой. В 1943 году вступил в партию Цейлонский национальный конгресс. С 1946 года один из лидеров умеренно-либеральной Объединённой национальной партии (ОНП).
После получения Цейлоном (с 1972 года Шри-Ланка) в 1948 году независимости занимал посты министра финансов (1948-1953), министра продовольствия и сельского хозяйства (1953-1956), государственного министра (1965-1970) в правительствах, возглавляемых ОНП. В 1973 году избран председателем ОНП, находившейся в оппозиции к правящей Партии свободы Шри-Ланки. После победы ОНП на парламентских выборах 1977 года - премьер-министр. С принятием в 1978 году новой конституции, утвердившей в Шри-Ланке систему президентской демократии, избран президентом страны. В 1982 году переизбран на 6-летний срок.
Под руководством Джаявардене в Шри-Ланке были проведены реформы, направленные на развитие рыночной экономики, денационализированы предприятия государственного сектора, расширена сфера действия частного капитала, созданы зоны свободной торговли с целью привлечения в экономику страны иностранного капитала. В период президентства Джаявардене произошло обострение отношений между сингальской и тамильской общинами, которое привело к началу гражданской войны в 1983 году (см. Сингало-тамильский конфликт). Джаявардене осудил тамильский сепаратизм и предпринял ряд дипломатических и военных шагов по нормализации обстановки в стране. По инициативе Джаявардене в Шри-Ланку в 1987 году для поддержания мира был введён индийский воинский контингент. Вышел в отставку в 1989 году.