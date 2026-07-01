ДЖАЯВАРДЕНЕ ДЖУНИУС РИЧАРД

ДЖАЯВАРДЕНЕ ДЖУНИУС РИЧАРД - государственный и по­ли­тический дея­тель Шри-Лан­ки.

Из ари­сто­кра­тической син­галь­ской се­мьи.

По окон­ча­нии в 1932 году Цей­лон­ско­го юри­дического кол­лед­жа в Ко­лом­бо за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. В 1943 году всту­пил в пар­тию Цей­лон­ский национальный кон­гресс. С 1946 года один из ли­де­ров уме­рен­но-ли­бе­раль­ной Объ­е­ди­нён­ной на­цио­наль­ной пар­тии (ОНП) .

По­сле по­лу­че­ния Цей­ло­ном (с 1972 года Шри-Лан­ка) в 1948 году не­за­ви­си­мо­сти за­ни­мал по­сты министра фи­нан­сов (1948-1953), министра про­до­воль­ст­вия и сельского хозяйства (1953-1956), государственного ми­ни­ст­ра (1965-1970) в пра­ви­тель­ст­вах, воз­глав­ляе­мых ОНП. В 1973 году из­бран председателем ОНП, на­хо­див­шей­ся в оп­по­зи­ции к пра­вя­щей Пар­тии сво­бо­ды Шри-Лан­ки. По­сле по­бе­ды ОНП на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1977 года - пре­мьер-министр. С при­ня­ти­ем в 1978 году но­вой кон­сти­ту­ции, ут­вер­див­шей в Шри-Лан­ке сис­те­му пре­зи­дент­ской де­мо­кра­тии , из­бран пре­зи­ден­том стра­ны. В 1982 году пе­ре­из­бран на 6-лет­ний срок.

Под руководством Джаявардене в Шри-­Лан­ке бы­ли про­ве­де­ны ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на раз­ви­тие ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, де­на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны пред­при­ятия государственного сек­то­ра, рас­ши­ре­на сфе­ра дей­ст­вия ча­ст­но­го ка­пи­та­ла, соз­да­ны зо­ны сво­бод­ной тор­гов­ли с це­лью при­вле­че­ния в эко­но­ми­ку стра­ны иностранного ка­пи­та­ла. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Джаявардене про­изош­ло обо­ст­ре­ние от­но­ше­ний ме­ж­ду син­галь­ской и та­миль­ской об­щи­на­ми, ко­то­рое при­ве­ло к на­ча­лу гражданской вой­ны в 1983 году (см. Син­га­ло-та­миль­ский кон­фликт). Джаявардене осу­дил та­миль­ский се­па­ра­тизм и пред­при­нял ряд ди­пло­ма­тических и во­енных ша­гов по нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. По ини­циа­ти­ве Джаявардене в Шри-­Лан­ку в 1987 году для под­дер­жа­ния ми­ра был вве­дён индийский во­ин­ский кон­тин­гент. Вы­шел в от­став­ку в 1989 году.