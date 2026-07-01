ДЖАЯНТА БХАТТА
ДЖАЯНТА БХАТТА - индийский философ, представитель ньяи.
Выходец из знаменитой семьи учёных-брахманов, состоявших на службе у раджи Кашмира, он отличался широкой эрудицией и глубокими познаниями в современной ему философской мысли. Автор драмы «Агамадамбара» и работ по грамматике, которые не сохранились. Основное сочинение - «Ньяя-манжари» («Букет логики»), свободный комментарий к «Ньяя-сутрам», - пользовалось чрезвычайной популярностью среди индийских философов.
«Ньяя-манжари» делится на 12 секций, в которых рассматриваются источники (прамана) и объекты достоверного познания (прамея), а также природа восприятия (пратьякша), логического вывода (анумана), причинности, отношение части и целого, вопросы теодицеи и так далее. Cтрогий приверженец Вед, Джаянта Бхатта считал неудовлетворительным доказательство их авторитетности, предлагаемое сторонниками мимансы. Однако его полемика с мимансой и буддизмом в целом отличалась толерантностью и обстоятельным изложением их позиций, что придаёт его сочинению энциклопедический характер. Он даже соглашался с приверженцами мимансы в вопросе о воспринимаемости пространства и времени (в ньяе и вайшешике они считались невоспринимаемыми), критикуя в то же время их признание познания действием.
Сочинения:
Nya̅ya-mañjarī / Ed. by Surya Narayana Sukla. Benares, 1936;
Nya̅ya-mañjarī: the compendium of Indian speculative logic / Transl. by J. V. Bhattacharyya. Delhi, 1978.