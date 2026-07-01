ДЖАЯНТА БХАТТА

ДЖАЯНТА БХАТТА - индийский философ, представитель ньяи.

Вы­хо­дец из зна­ме­ни­той се­мьи учё­ных-брах­ма­нов, со­сто­яв­ших на служ­бе у рад­жи Каш­ми­ра, он от­ли­чал­ся ши­ро­кой эру­ди­ци­ей и глу­бо­ки­ми по­зна­ния­ми в со­вре­мен­ной ему фи­лософской мыс­ли. Ав­тор дра­мы «Ага­ма­дам­ба­ра» и ра­бот по грам­ма­ти­ке, ко­то­рые не со­хра­ни­лись. Основное со­чи­не­ние - «Ньяя-ман­жа­ри» («Бу­кет ло­ги­ки»), сво­бод­ный ком­мен­та­рий к «Ньяя-­сут­рам», - поль­зо­валось чрез­вы­чай­ной по­пу­ляр­но­стью сре­ди индийских фи­ло­со­фов.

«Ньяя-ман­жа­ри» де­лит­ся на 12 сек­ций, в ко­то­рых рас­смат­ри­ва­ют­ся ис­точ­ни­ки (пра­ма­на) и объ­ек­ты дос­то­вер­но­го по­зна­ния (пра­мея), а так­же при­ро­да вос­при­ятия (прать­як­ша), ло­гического вы­во­да (ану­ма­на), при­чин­но­сти, от­но­ше­ние час­ти и це­ло­го, во­про­сы тео­ди­цеи и так далее. Cтрогий при­вер­же­нец Вед, Джаянта Бхатта счи­тал не­удов­ле­тво­ри­тель­ным до­ка­за­тель­ст­во их ав­то­ри­тет­но­сти, пред­ла­гае­мое сто­рон­ни­ка­ми ми­ман­сы . Од­на­ко его по­ле­ми­ка с ми­ман­сой и буд­диз­мом в це­лом от­ли­ча­лась то­ле­рант­но­стью и об­стоя­тель­ным из­ло­же­ни­ем их по­зи­ций, что при­да­ёт его со­чи­не­нию эн­цик­ло­пе­дический ха­рак­тер. Он да­же со­гла­шал­ся с при­вер­жен­ца­ми ми­ман­сы в во­про­се о вос­при­ни­мае­мо­сти про­стран­ст­ва и вре­ме­ни (в ньяе и вай­ше­ши­ке они счи­та­лись не­вос­при­ни­мае­мы­ми), кри­ти­куя в то же вре­мя их при­зна­ние по­зна­ния дей­ст­ви­ем.

Сочинения :

Nya̅ya-mañjarī / Ed. by Surya Narayana Sukla. Benares, 1936;

Nya̅ya-mañjarī: the com­pendium of Indian speculative logic / Transl. by J. V. Bhattacharyya. Delhi, 1978.