Джаякатванг

Джаякатва`нг — правитель области Кедири (ок. 1272—1293) в яванском государстве Сингасари в правление Кертанагары (1268—1292). Принадлежал к числу местных князей, потомков правителей яванского государства Кедири (1104—1222), которые формально являлись намест­никами сингасарского правителя, но сохраняли самостоятельность. Стремился к реставрации Кедири. В 1292, когда значительная часть войска Кертанагары была отправлена за пределы Явы, Д. привлек на свою сторону недовольных централизаторской политикой (включая наместника Мадуры Вирараджу) и отстраненных от власти высших сановников и вступил в войну с Кертанагарой. При захвате войсками Д. столицы Сингасари г. Тумапеля Кертанагара и его главные министры погибли. После этого Д. объявил новой столицей яванского государ­ства центр Кедири г. Даху. Сопротивление Д. продолжил племянник и зять Кертанагара Виджая, которому после неудачной попытки захватить Даху пришлось отступить и просить Д. о помиловании. Тем не менее, вскоре Виджая, воспользовавшись тем, что внимание Д. отвлекла угроза со стороны монгольских правителей Китая (см. Юань), создал хорошо ­укрепленную базу, куда стекались противники Д. — городок, названный Маджапахит. В конце 1292 хан Хубилай отдал приказ послать на Яву около тысячи кораблей и 20-тысячную армию (под командованием Ши Би, Гао Сина и адмирала Икхмиша), которая высадилась на острове в марте 1293. Воспользовавшись ситуацией, Виджая договорился о совместных действиях против Д. с монголами и мадуранцами Вирараджи, которым к концу апреля удалось уничтожить или рассеять силы противника и захватить Даху. Юаньские войска присвоили себе казну, пленили, а затем убили Д. Кедири перестало существовать, а Виджая, вскоре изгнав монголов с острова, стал первым правителем нового общеяванского государства Маджапахит. Лит.: Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия в XIII—XVI веках. М., 1982; История Индонезии. Т. 1. М., 1992; Marwati Poesponegoro, Nugroho No- tosusanto. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid II. Jakarta, 1990. М. Ю. Ульянов.