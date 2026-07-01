ДЖАВАХИШВИЛИ МИХАИЛ САВВИЧ

Грузинский писатель.

Окон­чил училище са­до­вод­ст­ва и ви­но­гра­дар­ст­ва в Ял­те (1901).

Литературный де­бют - рас­сказ «Чан­чу­ра» (1903).

В 1906 году при­вле­чён к су­ду за ста­тьи, кри­ти­кую­щие са­мо­дер­жа­вие; в 1907 году вы­ехал за гра­ни­цу; пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе и Аме­ри­ке. В 1909 году вер­нул­ся в Гру­зию и воз­гла­вил журнал «Эри» («На­ция»), ко­то­рый вско­ре был за­крыт за оп­по­зиционную на­прав­лен­ность. Джавахишвили не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и вы­сыл­ке из Гру­зии.

Как пред­ста­ви­тель Крас­но­го Кре­ста ра­бо­тал в Тур­ции (1915) и Ира­не (1918). В 1908-1924 годах Джавахишвили ак­тив­но за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой, пи­сал пуб­ли­ци­стические ста­тьи на об­щественно-по­ли­тическую те­ма­ти­ку («На­ша судь­ба», 1917; «Из гру­зи­но-ос­ман­ских от­но­ше­ний», 1918, и др.).

В цен­тре твор­че­ст­ва Джавахишвили - те­ма ухо­дя­щей с по­ли­тической аре­ны грузинской ари­сто­кра­тии, про­бле­ма ут­ра­ты национальных куль­тур­ных цен­но­стей: рас­ска­зы и по­вес­ти «Ле­ший» (1924), «Рас­плав­лен­ная цепь» (1924), «Лам­ба­ло и Ка­ша» (1925, русский перевод 1927); ро­ма­ны «Ква­чи Ква­чан­ти­рад­зе» (1924, в русском переводе - «Ка­на­лья, или По­хо­ж­де­ния аван­тю­ри­ста Ква­чи Ква­чан­ти­рад­зе», 1999), «Хи­за­ны Джа­ко» (1924, русский перевод 1929), «Бе­лый во­рот­ник» (1926, русский перевод. 1929), «Ги­ви Ша­ду­ри» (1928).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ро­ма­ны «Ар­сен из Ма­раб­ды» (1933-1936, русский перевод 1956) - о кре­сть­ян­ском вос­ста­нии в Гру­зии в XIX веке, «Судь­ба жен­щи­ны» (1936, русский перевод 1963) - о по­след­ст­ви­ях Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов для Гру­зии. По мо­ти­вам рас­ска­зов Джавахишвили на­пи­са­ны опе­ры О.В. Так­та­ки­шви­ли «Три но­вел­лы» (1967), «Уха­жёр» (1978).

Пе­ре­во­дил на грузинский язык со­чи­не­ния Г. де Мо­пас­са­на, Г. Сен­ке­ви­ча, А.П. Че­хо­ва.

В 1937 году ре­прес­си­ро­ван; реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Сочинения :

Собрание сочинений: В 5 томах. Тб., 1969-1975 (на грузинском языке).