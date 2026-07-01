ДЖАВАХИШВИЛИ МИХАИЛ САВВИЧ
Грузинский писатель.
Окончил училище садоводства и виноградарства в Ялте (1901).
Литературный дебют - рассказ «Чанчура» (1903).
В 1906 году привлечён к суду за статьи, критикующие самодержавие; в 1907 году выехал за границу; путешествовал по Европе и Америке. В 1909 году вернулся в Грузию и возглавил журнал «Эри» («Нация»), который вскоре был закрыт за оппозиционную направленность. Джавахишвили неоднократно подвергался арестам и высылке из Грузии.
Как представитель Красного Креста работал в Турции (1915) и Иране (1918). В 1908-1924 годах Джавахишвили активно занимался журналистикой, писал публицистические статьи на общественно-политическую тематику («Наша судьба», 1917; «Из грузино-османских отношений», 1918, и др.).
В центре творчества Джавахишвили - тема уходящей с политической арены грузинской аристократии, проблема утраты национальных культурных ценностей: рассказы и повести «Леший» (1924), «Расплавленная цепь» (1924), «Ламбало и Каша» (1925, русский перевод 1927); романы «Квачи Квачантирадзе» (1924, в русском переводе - «Каналья, или Похождения авантюриста Квачи Квачантирадзе», 1999), «Хизаны Джако» (1924, русский перевод 1929), «Белый воротник» (1926, русский перевод. 1929), «Гиви Шадури» (1928).
Среди других произведений - романы «Арсен из Марабды» (1933-1936, русский перевод 1956) - о крестьянском восстании в Грузии в XIX веке, «Судьба женщины» (1936, русский перевод 1963) - о последствиях Революции 1905-1907 годов для Грузии. По мотивам рассказов Джавахишвили написаны оперы О.В. Тактакишвили «Три новеллы» (1967), «Ухажёр» (1978).
Переводил на грузинский язык сочинения Г. де Мопассана, Г. Сенкевича, А.П. Чехова.
В 1937 году репрессирован; реабилитирован посмертно.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 5 томах. Тб., 1969-1975 (на грузинском языке).