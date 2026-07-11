ДЖАУФРЕ РЮДЕЛЬ

Провансальский трубадур.

Био­гра­фические све­де­ния о Джауфре Рюделе скуд­ны. По ле­ген­де, вос­соз­дан­ной на ос­но­ва­нии его сти­хов (со­хра­ни­лось 6 пе­сен) и за­фик­си­ро­ван­ной в бо­лее позд­нем жиз­не­опи­са­нии, Джауфре Рюдель, бу­ду­чи сень­о­ром Блая (не­да­ле­ко от Бор­до), уз­нал о кра­со­те и доб­ро­де­те­лях прин­цес­сы Три­по­ли­тан­ской Ме­ли­сан­ды, влю­бил­ся в неё за­оч­но и от­пра­вил­ся к ней (воз­мож­но, ис­то­рической ос­но­вой по­слу­жи­ло уча­стие Джауфре Рюделя в кре­сто­вом по­хо­де 1147 года ), в пу­ти тя­же­ло за­бо­лел и скон­чал­ся на ру­ках сво­ей воз­люб­лен­ной во вре­мя их пер­вой встре­чи. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью ле­ген­да о Джауфре Рюделе - са­мом яр­ком во­пло­ще­нии об­раза без­за­вет­но слу­жа­ще­го сво­ей пре­крас­ной да­ме ры­ца­ря-тру­ба­ду­ра, про­по­ве­дую­ще­го воз­вы­шен­ную лю­бовь, - поль­зо­ва­лась в эпо­хи ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма: из­вест­ны её мно­го­численные пе­ре­ра­бот­ки и ин­тер­пре­та­ции (Л. Уланд, Г. Гей­не, А.Ч. Су­ин­берн и др.); ус­пех в Рос­сии име­ли соз­дан­ная на её ос­но­ве пье­са французского дра­ма­тур­га Э. Рос­та­на «Прин­цес­са Грё­за» (1895), а так­же кар­ти­на М.А. Вру­бе­ля на тот же сю­жет.

Сочинения :

По­эзия тру­ба­ду­ров. По­эзия мин­не­зин­ге­ров. По­эзия ва­ган­тов. М., 1974. С. 46-50.