ДЖАУФРЕ РЮДЕЛЬ
Провансальский трубадур.
Биографические сведения о Джауфре Рюделе скудны. По легенде, воссозданной на основании его стихов (сохранилось 6 песен) и зафиксированной в более позднем жизнеописании, Джауфре Рюдель, будучи сеньором Блая (недалеко от Бордо), узнал о красоте и добродетелях принцессы Триполитанской Мелисанды, влюбился в неё заочно и отправился к ней (возможно, исторической основой послужило участие Джауфре Рюделя в крестовом походе 1147 года), в пути тяжело заболел и скончался на руках своей возлюбленной во время их первой встречи. Большой популярностью легенда о Джауфре Рюделе - самом ярком воплощении образа беззаветно служащего своей прекрасной даме рыцаря-трубадура, проповедующего возвышенную любовь, - пользовалась в эпохи романтизма и символизма: известны её многочисленные переработки и интерпретации (Л. Уланд, Г. Гейне, А.Ч. Суинберн и др.); успех в России имели созданная на её основе пьеса французского драматурга Э. Ростана «Принцесса Грёза» (1895), а также картина М.А. Врубеля на тот же сюжет.
Сочинения:
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974. С. 46-50.