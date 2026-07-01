ДЖАТЫ
Крупная и влиятельная этнокастовая группа, населяющая северо-западе области Индии (штаты Пенджаб (Панджаб), Харьяна, западные районы штата Уттар-Прадеш, северные районы штата Раджастхан), а также провинция Пенджаб в Пакистане и некоторые районы Афганистана.
Происходит от группы племён, мигрировавших с первых веков нашей эры в эти районы с запада и вытеснявших раджпутов как землевладельцев. Джаты заняли доминирующие позиции в деревне и подчинили себе низшие категории земледельцев и ремесленников. В ходе миграции Джаты вступили в конфликт с властями Могольской империи и подняли ряд восстаний: в 1669 году во главе с Гоклой в округе Матхура, в 1672 году в округе Нарнаул, в 1686-1691 годах под руководством Раджи Рама.
К середине XVIII века в районе Дели - Агры сложилось самостоятельное джатское княжество во главе с Сурадж Малом. В 1763 году оно распалось на княжества Бхаратпур и Дхолпур, просуществовавшие до 1947-1948 годов. Джаты славятся трудолюбием, умением вести сельское хозяйство, а также воинственностью. Говорят на языке панджаби и западных диалектах хинди, в Индии исповедуют главным образом индуизм и сикхизм, в Пакистане - ислам.
Афганские Джаты занимаются скотоводством (кочуют между Джелалабадом и Хостом), говорят на различных диалектах языка панджаби - джафири, хиндки и др.; мусульмане-сунниты. Происходят от скотоводческих племён, населявших в начале нашей эры западные области Пенджаба. Распространившись по Северной Индии, они составили осносной этнический элемент современных панджабцев.