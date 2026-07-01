ДЖАТЫ

Крупная и влиятельная этнокастовая группа, населяющая северо-западе области Индии (шта­ты Пенд­жаб (Панд­жаб), Харь­я­на, западные рай­оны шта­та Ут­тар-Пра­деш, северные рай­оны шта­та Рад­жаст­хан), а так­же провинция Пенд­жаб в Па­ки­ста­не и не­ко­то­рые рай­оны Аф­га­ни­ста­на.

Про­ис­хо­дит от груп­пы пле­мён, миг­ри­ро­вав­ших с пер­вых ве­ков на­шей эры в эти рай­оны с за­па­да и вы­тес­няв­ших рад­жпу­тов как зем­ле­вла­дель­цев . Джаты за­ня­ли до­ми­ни­рую­щие по­зи­ции в де­рев­не и под­чи­ни­ли се­бе низ­шие ка­те­го­рии зем­ле­дель­цев и ре­мес­лен­ни­ков. В хо­де ми­гра­ции Джаты всту­пи­ли в кон­фликт с вла­стя­ми Мо­голь­ской им­пе­рии и под­ня­ли ряд вос­ста­ний: в 1669 году во гла­ве с Гок­лой в округе Мат­ху­ра, в 1672 году в округе Нар­на­ул, в 1686-1691 годах под руководством Рад­жи Ра­ма.

К середине XVIII века в рай­оне Де­ли - Аг­ры сло­жи­лось са­мо­сто­ятельное джат­ское кня­же­ст­во во гла­ве с Су­радж Ма­лом. В 1763 году оно рас­па­лось на кня­же­ст­ва Бха­рат­пур и Дхол­пур, про­су­ще­ст­во­вав­шие до 1947-1948 годов. Джаты сла­вят­ся тру­до­лю­би­ем, уме­ни­ем вес­ти сельское хозяйство, а так­же во­ин­ст­вен­но­стью. Го­во­рят на язы­ке панд­жа­би и западных диа­лек­тах хин­ди, в Ин­дии ис­по­ве­ду­ют главным образом ин­ду­изм и сик­хизм, в Па­ки­ста­не - ис­лам .

Аф­ган­ские Джаты за­ни­ма­ют­ся ско­то­вод­ст­вом (ко­чу­ют ме­ж­ду Дже­ла­ла­ба­дом и Хос­том), го­во­рят на различных диа­лек­тах язы­ка панд­жа­би - джа­фи­ри, хинд­ки и др.; му­суль­ма­не-сун­ни­ты. Про­ис­хо­дят от ско­то­водческих пле­мён, на­се­ляв­ших в на­ча­ле на­шей эры западные об­лас­ти Пенд­жа­ба. Рас­про­стра­нив­шись по Северной Ин­дии, они со­ста­ви­ли осносной эт­нический эле­мент современных панд­жаб­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)