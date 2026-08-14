ДЖАТРА
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ДЖАТРА (санскрит ход, поездка, путешествие, процессия, праздник, торжество; позднее - зрелище) - древний вид народного представления, традиция сборищ-гуляний с музыкой, пением, танцами и играми.
Возникла на рубеже 1-2-го тысячелетия; бытует главным образом на северо-востоке Индии и в Непале. Джатра организуется в основном стихийно, по случаю какого-либо семейного, общинного или религиозного торжества. Может проводиться в разных местах в любое время (например, вечером в центре селения у костра), принимать различные формы: песенно-танцевальной процессии (движущейся в соседнюю деревню, на ярмарку, к отдалённому храму и так далее), религиозные церемонии в честь почитаемого божества, которая завершается праздничным гуляньем у храма (Джатра-пуджа) и так далее. Джатра имеют различные масштабы - от локально-этнических до общенациональных (например, индра-Джатра, гходэ-Джатра и другие). В XV-1XVI века в Бенгалии и Ориссе возникла Джатра как театрализов. представление, основанное на мифологических сюжетах музыкально-танцевальной драмы (джатраган). Разыгрывается на открытом воздухе под большим, натянутым на шестах тентом (здесь размещаются актёры и зрители). С конца XVIII века значительно расширился репертуар, традиционное искусство Джатры постепенно профессионализируется.