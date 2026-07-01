ДЖАТАКА
ДЖАТАКА (на санскрите и пали, букв. - рождение или относящийся к рождению) - в буддийской литературе произведение, повествующее о прошлых рождениях Будды Шакьямуни.
Среди Джатак - сказки, басни, легенды, приспособленные для проповеди буддийского учения.
В палийском каноне сохранилось более 500 Джатак. Из литературных обработок на санскрите наиболее известна «Джатака-мала» (букв. - «Гирлянда джатак») Арьяшуры (предположительно IV век).
Переводы и обработки индийских Джатак существуют на китайском, тибетском, монгольском и других языках народов Азии; сюжеты Джатак оказали большое влияние на изобразительное искусство.
В Европе Джатаки изучаются и переводятся с XIX века.
Издания:
Джатаки. Из первой книги «Джатак» / Перевод, вступительная статья и примечания Б. Захарьина. М., 1979;
Повести о мудрости истинной и мнимой / Под редакцией Г. Зографа, предисловие В.Г. Эрмана. Л., 1989;
Арья Шура. Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / Пер. А.П. Баранникова, О.Ф. Волковой. 2-е изд. М., 2000.