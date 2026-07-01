ДЖАТАКА

ДЖАТАКА (на санскрите и пали, букв. - рождение или относящийся к рождению) - в буддийской литературе произведение, повествующее о прошлых рождениях Будды Шакьямуни .

Сре­ди Джатак - сказ­ки, бас­ни, ле­ген­ды, при­спо­соб­лен­ные для про­по­ве­ди буд­дий­ско­го уче­ния.

В па­лий­ском ка­но­не со­хра­ни­лось бо­лее 500 Джатак. Из литературных об­ра­бо­ток на сан­ск­ри­те наи­бо­лее из­вест­на «Джа­та­ка-ма­ла» (букв. - «Гир­лян­да джа­так») Арь­я­шу­ры (пред­по­ло­жи­тель­но IV век).

Пе­ре­во­ды и об­ра­бот­ки ин­дий­ских Джатак су­ще­ст­ву­ют на китайском, ти­бет­ском, монгольском и других язы­ках на­ро­дов Азии; сю­же­ты Джатак ока­за­ли боль­шое влия­ние на изо­бра­зительное искусство.

В Ев­ро­пе Джатаки изу­ча­ют­ся и пе­ре­во­дят­ся с XIX века.

Издания :

Джа­та­ки. Из пер­вой кни­ги «Джа­так» / Перевод, вступительная статья и примечания Б. За­харь­и­на. М., 1979;

По­вес­ти о муд­ро­сти ис­тин­ной и мни­мой / Под редакцией Г. Зо­гра­фа, пре­дисловие В.Г. Эр­ма­на. Л., 1989;

Арья Шу­ра. Гир­лян­да джа­так, или Ска­за­ния о под­ви­гах Бод­хи­сат­твы / Пер. А.П. Ба­ран­ни­ко­ва, О.Ф. Вол­ко­вой. 2-е изд. М., 2000.

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