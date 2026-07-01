ДЖАРМО
Поселение раннего неолита (первая половина VII тысячелетия до н.э.) на отрогах западных склонов Загроса, около города Сулеймания (Ирак).
Открыто Департаментом древностей Ирака, раскопки экспедиции Чикагского университета под руководством Р. Брейдвуда (1948, 1950-1951, 1954-1955), который на материалах Джармо впервые проследил процесс неолитической революции и выдвинул гипотезу о загросской культурной общности - одном из центров становления производящей экономики на Ближнем Востоке.
Телль площадью около 1,3 га; выявлено от 6 до 16 строительных горизонтов. Застройка свободная, одновременно существовало до 25 домов. Стены из плоских саманных лепёшек на глиняном растворе, часто на фундаменте из крупной гальки. Обособленный дом горизонта 5 (рисунок) состоял из жилой комнаты площадью 10 м2 и нескольких подсобных помещений, в одном из которых находилась круглая сводчатая печь с дымоходом. Нуклеусы, ножевидные пластины правильной формы, многочисленные геометрические микролиты (в том числе вкладыши составных орудий; характерны для верхних слоёв) из кремня и обсидиана, базальтовые зернотёрки, песты, палетки для растирания охры. Характерны каменные полусферические чаши, плоскодонные кубки и плоские миски с резким подкосом ко дну. Керамика представлена только в верхних 5 слоях: сосуды-хранилища, глубокие ребристые миски, горшки, кубки с вертикальными ручками-налепами; в глине примесь рубленой соломы. Столовая посуда часто лощёная, украшена тёмно-коричневой росписью в верхней части: косыми штрихами или волнистыми линиями с точками, ромбами с сетчатым заполнением; кухонная – имела налепы на венчике. Костяные рукоятки каменных орудий, иголки с ушком, лощила и др. Браслеты из мраморовидного камня, украшены желобком, косой или спиральной нарезкой; бусы из камня, кости, глины. Глиняные фигурки животных часто изображают бегущего зверя; реалистичные женские статуэтки - руки на животе, ноги подогнуты к туловищу, детально проработаны голова и лицо; на цилиндрических и конических фигурках иногда изображались лица и причёски. Хозяйство основано на земледелии (пшеница, двурядный ячмень), собирательстве (дикий горох, чечевица, фисташки, жёлуди), животноводстве (мелкий рогатый скот, свиньи); была одомашнена собака.