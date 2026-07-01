ДЖАРМО

Поселение раннего неолита (первая половина VII тысячелетия до н.э.) на отрогах западных склонов Загроса, около города Сулеймания (Ирак).

От­кры­то Департаментом древ­но­стей Ира­ка, рас­коп­ки экс­пе­ди­ции Чи­каг­ско­го университета под руководством Р. Брейд­ву­да (1948, 1950-1951, 1954-1955), ко­то­рый на ма­те­риа­лах Джармо впер­вые про­сле­дил про­цесс не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции и вы­дви­нул ги­по­те­зу о за­гросс­кой куль­тур­ной общ­но­сти - од­ном из цен­тров ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки на Ближ­нем Вос­то­ке.

Телль пло­ща­дью около 1,3 га; вы­яв­ле­но от 6 до 16 стро­ительных го­ри­зон­тов. За­строй­ка сво­бод­ная, од­но­вре­мен­но су­ще­ст­во­ва­ло до 25 до­мов. Сте­ны из пло­ских са­ман­ных ле­пё­шек на гли­ня­ном рас­тво­ре, час­то на фун­да­мен­те из круп­ной галь­ки. Обо­соб­лен­ный дом го­ри­зон­та 5 (рисунок) со­сто­ял из жи­лой ком­на­ты площадью 10 м2 и не­сколь­ких под­соб­ных по­ме­ще­ний, в од­ном из ко­то­рых на­хо­ди­лась круг­лая свод­ча­тая печь с ды­мо­хо­дом. Нук­ле­усы, но­же­вид­ные пла­сти­ны пра­виль­ной формы, многочисленные гео­мет­рические мик­ро­ли­ты (в том числе вкла­ды­ши со­став­ных ору­дий; ха­рак­тер­ны для верхних сло­ёв) из крем­ня и об­си­диа­на, ба­заль­то­вые зер­но­тёр­ки, пес­ты, па­лет­ки для рас­ти­ра­ния ох­ры. Ха­рак­тер­ны ка­мен­ные по­лу­сфе­рические ча­ши, плос­ко­дон­ные куб­ки и пло­ские мис­ки с рез­ким под­ко­сом ко дну. Ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на толь­ко в верх­них 5 сло­ях: со­су­ды-­хра­ни­ли­ща, глу­бо­кие реб­ри­стые мис­ки, горш­ки, куб­ки с вер­ти­каль­ны­ми руч­ка­ми-на­ле­па­ми; в гли­не при­месь руб­ле­ной со­ло­мы. Сто­ло­вая по­су­да час­то ло­щё­ная, ук­ра­ше­на тём­но-ко­рич­не­вой рос­пи­сью в верх­ней час­ти: ко­сы­ми штри­ха­ми или вол­ни­сты­ми ли­ния­ми с точ­ка­ми, ром­ба­ми с сет­ча­тым за­пол­не­ни­ем; ку­хон­ная – име­ла на­ле­пы на вен­чи­ке. Кос­тя­ные ру­ко­ят­ки ка­мен­ных ору­дий, игол­ки с уш­ком, ло­щи­ла и др. Брас­ле­ты из мра­мо­ро­вид­но­го кам­ня, ук­ра­ше­ны же­лоб­ком, ко­сой или спи­раль­ной на­рез­кой; бу­сы из кам­ня, кос­ти, гли­ны. Гли­ня­ные фи­гур­ки жи­вот­ных час­то изо­бра­жа­ют бе­гу­ще­го зве­ря; реа­ли­стич­ные жен­ские ста­ту­эт­ки - ру­ки на жи­во­те, но­ги по­дог­ну­ты к ту­ло­ви­щу, де­таль­но про­ра­бо­та­ны го­ло­ва и ли­цо; на ци­лин­д­рических и ко­нических фи­гур­ках ино­гда изо­бра­жа­лись ли­ца и при­чёс­ки. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии (пше­ни­ца, дву­ряд­ный яч­мень), со­би­ра­тель­ст­ве (ди­кий го­рох, че­че­ви­ца, фис­таш­ки, жё­лу­ди), жи­вот­но­вод­ст­ве (мел­кий ро­га­тый скот, сви­ньи); бы­ла одо­маш­не­на со­ба­ка.

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