ДЖАРКУТАН
Археологический комплекс бронзового века (1900-1600 до н.э.) в Шерабадском районе Сурхандарьинского вилаята, Узбекистан.
Открыт российскими и узбекскими археологами Ш.Р. Пидаевым, В.Н. Пилипко, А.А. Аскаровым в 1973 году, раскопки узбеской и узбекско-германской экспедиций.
Городище (площадь 4 га), примыкающие поселение и могильники на нескольких холмах. Изучены массив сплошной жилой застройки, на городище - «храм огня» (платформа с алтарём в центре, окружённая прямоугольной стеной с башнями), дворец и примыкающее крепостное сооружение, 1500 погребений (скорченные трупоположения, среди поздних есть захоронения костей, очищенных от мягких тканей). Среди находок: бронзовые орудия, украшения (в том числе булавки с навершиями в виде муфлона, овцы и др.); бронзовые, каменные, керамические, алебастровые печати с геометрическим орнаментом или изображениями животных; в храме - керамические антропо- и зооморфные статуэтки, сосуды в виде водоплавающих птиц, фрагменты сосудов и подставок с процарапанными изображениями (птицы, баран, осёл, змея, лягушка, кабан, камышовый кот, скорпион и др.). На городище - мусорные ямы периода Яз 1 (конец II - начало I тысячелетия до н.э.), относящиеся ко времени запустения.
Джаркутан - центр одного из оазисов цивилизации Северной Бактрии (аналогичен Дашлы). Храм, некоторые погребения и находки связывают с «протозороастрийским» культом. На основе материалов Джаркутана разработана хронологическая шкала и выделен Джаркутанский этап бронзового века на юге Узбекистана.