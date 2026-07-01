ДЖАРКУТАН

Археологический комплекс бронзового века (1900-1600 до н.э.) в Шерабадском районе Сурхандарьинского вилаята, Узбекистан.

От­крыт российскими и узбекскими ар­хео­ло­га­ми Ш.Р. Пи­дае­вым, В.Н. Пи­лип­ко, А.А. Ас­ка­ро­вым в 1973 году, рас­коп­ки узбеской и узбекско-германской экс­пе­ди­ций.

Го­ро­ди­ще (площадь 4 га), при­мы­каю­щие по­се­ле­ние и мо­гиль­ни­ки на не­сколь­ких хол­мах. Изу­чены мас­сив сплош­ной жи­лой за­строй­ки, на го­ро­ди­ще - «храм ог­ня» (плат­фор­ма с ал­та­рём в цен­тре, ок­ру­жён­ная пря­мо­уголь­ной сте­ной с баш­ня­ми), дво­рец и при­мы­каю­щее кре­по­ст­ное со­ору­же­ние, 1500 по­гре­бе­ний (скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния, сре­ди позд­них есть за­хо­ро­не­ния кос­тей, очи­щен­ных от мяг­ких тка­ней). Сре­ди на­хо­док: брон­зо­вые ору­дия, ук­ра­ше­ния (в том числе бу­лав­ки с на­вер­шия­ми в ви­де муф­ло­на, ов­цы и др.); брон­зо­вые, ка­мен­ные, ке­ра­мические, але­ба­ст­ро­вые пе­ча­ти с гео­мет­рическим ор­на­мен­том или изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных; в хра­ме - ке­ра­мические ан­тро­по- и зоо­морф­ные ста­ту­эт­ки, со­су­ды в ви­де во­до­пла­ваю­щих птиц, фраг­мен­ты со­су­дов и под­ста­вок с про­ца­ра­пан­ны­ми изо­бра­же­ния­ми (пти­цы, ба­ран, осёл, змея, ля­гуш­ка, ка­бан, ка­мы­шо­вый кот, скор­пи­он и др.). На го­ро­ди­ще - му­сор­ные ямы пе­рио­да Яз 1 (конец II - начало I тысячелетия до н.э.), от­но­ся­щие­ся ко вре­ме­ни за­пус­те­ния.

Джаркутан - центр од­но­го из оа­зи­сов ци­ви­ли­за­ции Северной Бак­трии (ана­ло­ги­чен Даш­лы). Храм, не­ко­то­рые по­гре­бе­ния и на­ход­ки свя­зы­ва­ют с «про­то­зо­роа­ст­рий­ским» куль­том. На ос­но­ве ма­те­риа­лов Джаркутана раз­ра­бо­та­на хро­но­ло­гическая шка­ла и вы­де­лен Джар­ку­тан­ский этап брон­зо­во­го ве­ка на юге Уз­бе­ки­ста­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)