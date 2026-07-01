ДЖАРИР ИБН АТЫЙА АЛЬ-ХАТАФИ ИБН БАДР

ДЖАРИР ИБН АТЫЙА АЛЬ-ХАТАФИ ИБН БАДР (прозвище; букв. - поводок, на котором водят верблюда) - арабский поэт.

Пред­ста­ви­тель так называемой омей­яд­ской триа­ды - на­ря­ду с аль-Ах­та­лем, аль-Фа­раз­да­ком. Вы­хо­дец из бед­но­го бе­ду­ин­ско­го пле­ме­ни; был пас­ту­хом. От­пра­вил­ся ко дво­ру омей­яд­ско­го ха­ли­фа Абд аль-Ма­ли­ка, стал при­двор­ным па­не­ги­ри­стом в Да­ма­ске.

В сти­хах, по­свя­щён­ных ха­ли­фам и вы­со­ко­по­став­лен­ным вель­мо­жам, вос­хва­лял их щед­рость, бла­го­чес­тие, со­зи­да­тель­ную дея­тель­ность. Большая часть по­этического на­сле­дия со­став­ля­ют по­но­ше­ния, при­нёс­шие ему сла­ву по­эта-са­ти­ри­ка и на­прав­лен­ные в том числе про­тив литературных оп­по­нен­тов по­эта (аль-Ах­та­ля и аль-Фа­раз­да­ка).

Сочинения :

Ди­ван. Бей­рут, 1967 (на арабском языке).