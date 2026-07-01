ДЖАРИР ИБН АТЫЙА АЛЬ-ХАТАФИ ИБН БАДР
ДЖАРИР ИБН АТЫЙА АЛЬ-ХАТАФИ ИБН БАДР (прозвище; букв. - поводок, на котором водят верблюда) - арабский поэт.
Представитель так называемой омейядской триады - наряду с аль-Ахталем, аль-Фараздаком. Выходец из бедного бедуинского племени; был пастухом. Отправился ко двору омейядского халифа Абд аль-Малика, стал придворным панегиристом в Дамаске.
В стихах, посвящённых халифам и высокопоставленным вельможам, восхвалял их щедрость, благочестие, созидательную деятельность. Большая часть поэтического наследия составляют поношения, принёсшие ему славу поэта-сатирика и направленные в том числе против литературных оппонентов поэта (аль-Ахталя и аль-Фараздака).
Сочинения:
Диван. Бейрут, 1967 (на арабском языке).