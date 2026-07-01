ДЖАРАШ
Город на северо-западе Иордании.
Административный центр одноименного губернаторства. Население 27,6 тысяч человек (2006).
К западу от современной части Джараша находятся руины древнего города (греческая, римская и византийская Гераса - греч. Γέρασα, или Γάρασα, лат. Gerasa), одного из городов Декаполиса (библейское Десятиградие). Греческое поселение Гераса выросло из набатейского с. Джарш (или Джаршу) в конце IV - ШШ вв. до н.э.; к I веку до н.э. стало значительным религиозным центром со святилищем Зевса и храмом Артемиды.
Античный Джараш - караванный город со смешанным семитским, греческим и римским населением; существовали синкретические культы. В римское время (расцвет в эпоху Антонинов, II век н.э.) Джараш бурно развивался по генеральному плану (середина I века), был окружён оборонительной стеной с воротами (последняя четверть I - начало II веков). Обстроенные колоннадами главные улицы (с тетрапилонами на пересечениях) и Овальная площадь составили планировочный каркас города.
Среди архитектурных памятников I-III веков с фрагментами мраморной скульптуры и резного декора: Триумфальная арка Адриана (129), Южные ворота; руины храмов Зевса, Артемиды, нимфея, большого Южного и малого Северного театров, ипподрома, терм.
В византийскую эпоху Джараш застраивался христианскими храмами (середина IV - начало VII вв.; разрушены вследствие землетрясений, сохранены фундаменты, мозаики полов, фрагменты стен, колонн): собор (середина IV в.), церковь Святого Феодора (496), церковь Тройная (святых Иоанна Крестителя, Космы и Дамиана, Георгия; 529-533). Захвачен персами в 614 году, арабами - около 635 года.
Разрушенный в ходе борьбы с крестоносцами, Джараш к XIII веку превратился в «сад руин». С 1920-х годов восстанавливается. Под современным Джарашем предположительно скрыты жилые кварталы античного города. Археологический музей.