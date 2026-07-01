ДЖАРАШ

Город на северо-западе Иордании .

Административный центр од­но­именного гу­бер­на­тор­ст­ва. Население 27,6 тысяч человек (2006).

К за­па­ду от современной час­ти Джараша на­хо­дят­ся руи­ны древ­не­го го­ро­да (греческая, римская и ви­зантийская Ге­ра­са - греч. Γέρασα, или Γάρασα, лат. Gerasa), од­но­го из го­ро­дов Де­ка­по­ли­са (биб­лей­ское Де­ся­ти­гра­дие). Греческое по­се­ле­ние Ге­ра­са вы­рос­ло из на­ба­тей­ско­го с. Джарш (или Джар­шу) в конце IV - ШШ вв. до н.э.; к I веку до н.э. ста­ло зна­чительным ре­лигиозным цен­тром со свя­ти­ли­щем Зев­са и хра­мом Ар­те­ми­ды.

Ан­тич­ный Джараш - ка­ра­ван­ный го­род со сме­шан­ным се­мит­ским, греческим и римским на­се­ле­ни­ем; су­ще­ст­во­ва­ли син­кре­тические куль­ты. В римское вре­мя (рас­цвет в эпо­ху Ан­то­ни­нов , II век н.э.) Джараш бур­но раз­ви­вал­ся по ге­не­раль­но­му пла­ну (середина I века), был ок­ру­жён обо­ро­нительной сте­ной с во­ро­та­ми (по­след­няя четверть I - начало II веков). Об­стро­ен­ные ко­лон­на­да­ми главные ули­цы (с тет­ра­пи­ло­на­ми на пе­ре­се­че­ни­ях) и Оваль­ная площадь со­ста­ви­ли пла­ни­ро­воч­ный кар­кас го­ро­да.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков I-III веков с фраг­мен­та­ми мра­мор­ной скульп­ту­ры и рез­но­го де­ко­ра: Три­ум­фаль­ная ар­ка Ад­риа­на (129), Южные во­ро­та; руи­ны хра­мов Зев­са, Ар­те­ми­ды, ним­фея, боль­шо­го Южного и ма­ло­го Северного те­ат­ров, ип­по­дро­ма, терм.

В ви­зантийскую эпо­ху Джараш за­страи­вал­ся хри­сти­ан­ски­ми хра­ма­ми (середина IV - начало VII вв.; раз­ру­ше­ны вслед­ст­вие зем­ле­тря­се­ний, сохранены фун­да­мен­ты, мо­заи­ки по­лов, фраг­мен­ты стен, ко­лонн): со­бор (середина IV в.), церковь Святого Фео­до­ра (496), церковь Трой­ная (свя­тых Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, Кос­мы и Да­миа­на, Ге­ор­гия; 529-533). За­хва­чен пер­са­ми в 614 году, ара­ба­ми - около 635 года.

Раз­ру­шен­ный в хо­де борь­бы с кре­сто­нос­ца­ми , Джараш к XIII веку пре­вра­тил­ся в «сад ру­ин». С 1920-х годов вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Под современным Джарашем пред­по­ло­жи­тель­но скры­ты жи­лые квар­та­лы ан­тич­но­го го­ро­да. Ар­хео­ло­гический му­зей.

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