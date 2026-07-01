ДЖАПАРИДЗЕ УЧА (ИЛЬЯ) МАЛАКИЕВИЧ

Грузинский живописец и график, народный художник СССР.

Учил­ся в Тиф­ли­се - в Народной ху­дожественной сту­дии М. То­ид­зе (1922-1924) и Академии художеств (1924-1925, 1928-1931) у Е.Е. Лан­сере , И.А. Шар­ле­ма­ня и др. Член Ас­со­циа­ции ре­во­люционных ху­дож­ни­ков Гру­зии (САРМА; 1929-1932).

В ран­них ра­бо­тах ощу­ти­мо влия­ние Л.Д. Гу­диа­шви­ли (вы­ра­зи­тель­ность цве­та, де­ко­ра­тив­ность ком­по­зи­ций). В 1932-1936 жил в Мо­ск­ве; на­чи­ная с это­го вре­ме­ни за­мет­но ис­поль­зо­ва­ние приё­мов со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма – пре­имущественно в ис­то­рических кар­ти­нах (из жиз­ни И.В. Ста­ли­на; «Пер­во­май­ская де­мон­ст­ра­ция в Тиф­ли­се в 1901 году», 1939-1941; Государственная премия СССР, 1942) и жан­ро­вых про­из­ве­де­ни­ях («Гор­дость де­душ­ки», 1954, Му­зей на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва; «Кол­хоз­ный ба­зар», 1960, Тби­лис­ская картинная галерея).

Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (ком­по­зи­то­ра З.П. Па­лиа­шви­ли, 1940; по­эта Г.В. Та­бид­зе, 1943; ак­три­сы В.И. Анд­жапа­рид­зе, 1956, и др.), пей­за­жи (ви­ды Гру­зии), жи­во­пис­ные пан­но, ил­лю­ст­ра­ции для книг грузинских ав­то­ров (Г.В. Та­бид­зе, И.Г. Чав­ча­вад­зе и др.). За кар­ти­ну «На­пут­ст­вие» (1957, ча­ст­ное со­б­ра­ние, США) по­лу­чил се­реб­ря­ную ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1958 в Брюс­се­ле. Пре­по­да­вал в тби­лис­ской академии художеств (с 1936 года; профессор с 1944 года; в 1942-1948 годах ди­рек­тор).