ДЖАПАРИДЗЕ УЧА (ИЛЬЯ) МАЛАКИЕВИЧ
Грузинский живописец и график, народный художник СССР.
Учился в Тифлисе - в Народной художественной студии М. Тоидзе (1922-1924) и Академии художеств (1924-1925, 1928-1931) у Е.Е. Лансере, И.А. Шарлеманя и др. Член Ассоциации революционных художников Грузии (САРМА; 1929-1932).
В ранних работах ощутимо влияние Л.Д. Гудиашвили (выразительность цвета, декоративность композиций). В 1932-1936 жил в Москве; начиная с этого времени заметно использование приёмов социалистического реализма – преимущественно в исторических картинах (из жизни И.В. Сталина; «Первомайская демонстрация в Тифлисе в 1901 году», 1939-1941; Государственная премия СССР, 1942) и жанровых произведениях («Гордость дедушки», 1954, Музей народов Востока, Москва; «Колхозный базар», 1960, Тбилисская картинная галерея).
Исполнял также портреты (композитора З.П. Палиашвили, 1940; поэта Г.В. Табидзе, 1943; актрисы В.И. Анджапаридзе, 1956, и др.), пейзажи (виды Грузии), живописные панно, иллюстрации для книг грузинских авторов (Г.В. Табидзе, И.Г. Чавчавадзе и др.). За картину «Напутствие» (1957, частное собрание, США) получил серебряную медаль Всемирной выставки 1958 в Брюсселе. Преподавал в тбилисской академии художеств (с 1936 года; профессор с 1944 года; в 1942-1948 годах директор).