ДЖАНСУГУРОВ ИЛЬЯС

Казахский писатель, переводчик.

Учил­ся в Московском ком­му­ни­стическом институте жур­на­ли­сти­ки (1925-1928).

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной ка­захской ли­те­ра­ту­ры. Ав­тор по­эм «Степь» (1920), «Му­зы­кант» (1935), «Ку­ла­гер» (1936), где по­ка­за­на до­ре­во­люционная жизнь ка­захского на­ро­да; ро­ма­на «То­ва­ри­щи» (1933) - о со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чи­ях в пе­ри­од сме­ны по­ли­тического строя; пьес «Месть», «Иса­тай-Ма­хам­бет» (обе 1936) и др.

Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Ла­ти­фи, А.С. Пуш­ки­на, В.В. Мая­ков­ско­го , Н.А. Не­кра­со­ва и др.

В 1937 году ре­прес­си­ро­ван; реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Сочинения :

Рас­ска­зы и фель­е­то­ны. А.-А., 1958; Сти­хи и по­эмы. М., 1962.