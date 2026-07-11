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ДЖАНСУГУРОВ ИЛЬЯС
Казахский писатель, переводчик.
Учился в Московском коммунистическом институте журналистики (1925-1928).
Один из основоположников современной казахской литературы. Автор поэм «Степь» (1920), «Музыкант» (1935), «Кулагер» (1936), где показана дореволюционная жизнь казахского народа; романа «Товарищи» (1933) - о социальных противоречиях в период смены политического строя; пьес «Месть», «Исатай-Махамбет» (обе 1936) и др.
Переводил произведения Латифи, А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, Н.А. Некрасова и др.
В 1937 году репрессирован; реабилитирован посмертно.
Сочинения:
Рассказы и фельетоны. А.-А., 1958; Стихи и поэмы. М., 1962.
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