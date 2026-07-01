ДЖАНШИЕВ ГРИГОРИЙ АВЕТОВИЧ
Российский публицист и историк.
Окончил Лазаревский институт восточных языков (1870) и юридический факультет Московского университета (1874).
С 1874 года помощник присяжного поверенного, затем присяжный поверенный в Москве. Публиковал статьи о юридической практике в газетах «Судебный вестник», «Русская мысль», «Русские ведомости» (с 1883 года один из её издателей и редакторов), «Журнале гражданского и уголовного права» и журнале «Юридический вестник». Секретарь Московского юридического общества (1878-1884)
Главный труд Джаншиев - «Из эпохи великих реформ» (1892, с 1896 года переиздавался под названием «Эпоха великих реформ»; 10-е дополненное издание - 1907) - первое обобщающее исследование реформ, предпринятых в 1860-1870-е годы императором Александром II. Джаншиев отстаивал необходимость сохранения основных положений этих преобразований. В книге «Ведение неправых дел» (1886) доказывал, что адвокат должен вести только те судебные дела, в которых обвиняемый, по мнению адвоката, в действительности является невиновным.
В 1890-х годах выступил с циклом статей в защиту армян Турецкой Армении, доказывал необходимость оказания европейскими странами давления на Турцию для проведения реформ, которые могли бы обеспечить безопасность армян на её территории. На собранные им пожертвования (свыше 60 тысяч рублей) при посредничестве российского посольства в Турции организованы 12 детских приютов в Турецкой Армении для армянских детей.
Секретарь Московского юридического общества (1878-1884). Автор путевых заметок «Перл Кавказа. Боржом и его окрестности» (1886, 4-е издание - 1900), «В Европе» (1888), «Среди баловней и пасынков природы» (1890).
Сочинения:
С.И. Зарудный и судебная реформа. М., 1889;
Основы судебной реформы. М., 1891;
Армянский вопрос в Турции. М., 1893;
Суд над судом присяжных. М., 1896.