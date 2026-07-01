ДЖАНШИЕВ ГРИГОРИЙ АВЕТОВИЧ

Российский публицист и историк.

Окон­чил Ла­за­рев­ский институт восточных язы­ков (1870) и юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1874).

С 1874 года по­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го, за­тем при­сяж­ный по­ве­рен­ный в Мо­ск­ве. Пуб­ли­ко­вал ста­тьи о юри­дической прак­ти­ке в га­зе­тах «Су­деб­ный вест­ник», «Рус­ская мысль», «Рус­ские ве­до­мо­сти» (с 1883 года один из её из­да­те­лей и ре­дак­то­ров), «Жур­на­ле гра­ж­дан­ско­го и уго­лов­но­го пра­ва» и журнале «Юри­ди­че­ский ве­ст­ник». Сек­ре­тарь Московского юри­дического общества (1878-1884)

Главный труд Джаншиев - «Из эпо­хи ве­ли­ких ре­форм» (1892, с 1896 года пе­ре­из­да­вал­ся под названием «Эпо­ха ве­ли­ких ре­форм»; 10-е дополненное издание - 1907) - пер­вое обоб­щаю­щее ис­сле­до­ва­ние ре­форм, пред­при­ня­тых в 1860-1870-е годы императором Алек­сан­дром II . Джаншиев от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость со­хра­не­ния основных по­ло­же­ний этих пре­об­ра­зо­ва­ний. В книге «Ве­де­ние не­пра­вых дел» (1886) до­ка­зы­вал, что ад­во­кат дол­жен вес­ти толь­ко те су­деб­ные де­ла, в ко­то­рых об­ви­няе­мый, по мне­нию ад­во­ка­та, в дей­ст­ви­тель­но­сти яв­ля­ет­ся не­ви­нов­ным.

В 1890-х годах вы­сту­пил с цик­лом ста­тей в за­щи­ту ар­мян Ту­рец­кой Ар­ме­нии, до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость ока­за­ния ев­ропейскими стра­на­ми дав­ле­ния на Тур­цию для про­ве­де­ния ре­форм, ко­то­рые мог­ли бы обес­пе­чить безо­пас­ность ар­мян на её тер­ри­то­рии. На со­б­ран­ные им по­жерт­во­ва­ния (свыше 60 тысяч рублей) при по­сред­ни­че­ст­ве российского по­соль­ст­ва в Тур­ции ор­га­ни­зо­ва­ны 12 дет­ских при­ютов в Ту­рец­кой Ар­ме­нии для армянских де­тей.

Сек­ре­тарь Московского юри­дического общества (1878-1884). Ав­тор пу­те­вых за­ме­ток «Перл Кав­ка­за. Бор­жом и его ок­ре­ст­но­сти» (1886, 4-е издание - 1900), «В Ев­ро­пе» (1888), «Сре­ди ба­лов­ней и па­сын­ков при­ро­ды» (1890).

Сочинения :

С.И. За­руд­ный и су­деб­ная ре­фор­ма. М., 1889;

Ос­но­вы су­деб­ной ре­фор­мы. М., 1891;

Ар­мян­ский во­прос в Тур­ции. М., 1893;

Суд над су­дом при­сяж­ных. М., 1896.