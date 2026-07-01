ДЖАНИДЫ
Династия ханов Бухары (1599-1753/85).
Происходила от правивших в Астрахани потомков старшего сына Чингисхана - Джучи.
После присоединения в 1556 году Астрахани к Московскому государству один из астраханских Чингисидов - Джан (Джанибек-султан) бежал в Бухару под защиту её правителя Искандер-хана из династии Шейбанидов. Искандер-хан выдал замуж за Джана свою дочь. Родившийся в этом браке Баки-Мухаммед после пресечения династии Шейбанидов был избран в 1599 году на бухарский престол. Имя его отца дало название новой династии.
Наиболее известными Джанидами были: Имам-кули (1611-1642), Надир-Мухаммед (1642-1645), Абд аль-Азиз (1645-1680), Субхан-кули (1680-1702), Убайдулла II (1702-1711), Абу-ль-Файз (1711-1747).
Правление Джанидов отмечено ожесточённой борьбой с сепаратизмом местной знати, отражением постоянных набегов кочевников, войнами с Великими Моголами за Балх (ныне Северный Афганистан). В борьбу за власть в Бухаре и Хорезме были втянуты каракалпаки, казахи и калмыки.
Во второй четверти XVIII века Бухарское ханство попало в вассальную зависимость от иранского шаха Надира, от которой освободилось лишь в 1747 году. В 1753 году Джаниды фактически лишились трона, уступив его предводителю рода Мангыт и основателю одноименной династии Мухаммеду-Рахиму, однако номинально до 1785 года продолжали считаться ханами Бухары.