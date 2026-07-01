ДЖАНИДЫ

Династия ханов Бухары (1599-1753/85).

Про­ис­хо­ди­ла от пра­вив­ших в Ас­т­ра­ха­ни по­том­ков стар­ше­го сы­на Чин­гис­ха­на - Джу­чи .

По­сле при­сое­ди­не­ния в 1556 году Ас­т­ра­ха­ни к Московскому государству один из ас­т­ра­хан­ских Чин­ги­си­дов - Джан (Джа­ни­бек-сул­тан) бе­жал в Бу­ха­ру под за­щи­ту её пра­ви­те­ля Ис­кан­дер-ха­на из ди­на­стии Шей­ба­ни­дов. Ис­кан­дер-хан вы­дал за­муж за Джа­на свою дочь. Ро­див­ший­ся в этом бра­ке Ба­ки-Му­хам­мед по­сле пре­се­че­ния ди­на­стии Шей­ба­ни­дов был из­бран в 1599 году на бу­хар­ский пре­стол. Имя его от­ца да­ло на­зва­ние но­вой ди­на­стии.

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми Джанидами бы­ли: Имам-ку­ли (1611-1642), На­дир-Му­хам­мед (1642-1645), Абд аль-Азиз (1645-1680), Суб­хан-ку­ли (1680-1702), Убай­дул­ла II (1702-1711), Абу-ль-Файз (1711-1747).

Прав­ле­ние Джанидов от­ме­че­но ожес­то­чён­ной борь­бой с се­па­ра­тиз­мом ме­ст­ной зна­ти, от­ра­же­ни­ем по­сто­ян­ных на­бе­гов ко­чев­ни­ков, вой­на­ми с Ве­ли­ки­ми Мо­го­ла­ми за Балх (ны­не Северный Аф­га­ни­стан). В борь­бу за власть в Бу­ха­ре и Хо­рез­ме бы­ли втя­нуты ка­ра­кал­па­ки, ка­за­хи и кал­мы­ки.

Во второй четверти XVIII века Бу­хар­ское хан­ст­во по­па­ло в вас­саль­ную за­ви­си­мость от иранского ша­ха На­ди­ра, от ко­то­рой ос­во­бо­ди­лось лишь в 1747 году. В 1753 году Джаниды фак­ти­че­ски ли­ши­лись тро­на, ус­ту­пив его пред­во­ди­те­лю ро­да Ман­гыт и ос­но­ва­те­лю од­но­именной ди­на­стии Му­хам­ме­ду-Ра­хи­му, од­на­ко но­ми­наль­но до 1785 года про­дол­жа­ли счи­тать­ся ха­на­ми Бу­ха­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)