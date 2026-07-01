ДЖАНГИР-КЕРЕЙ
Хан Букеевской Орды, казахский просветитель; генерал-майор русской службы.
Сын хана Букея. Начальное образование получил у домашнего учителя-муллы.
В начале 1810-х годов отдан на воспитание в семью С.С. Андреевского, губернатора Астраханской губернии (1812-1818), усвоил некоторые привычки и вкусы русского дворянства.
Владел русским, персидским, арабским языками и письменным языком - среднеазиатским (чагатайским) тюрки. Грамотой императора Александра I от 22 июня (4 июля) 1823 года признан в ханском достоинстве, 26 июня (8 июля) 1824 года прошла торжественная церемония провозглашения Джангира ханом.
В 1827 году создал Ханский совет, в который избиралось по одному старшине от каждого крупного рода. На рубеже 1820-1830-х годов провёл реформу системы управления в Букеевской Орде, направленную на централизацию ханской власти и оформление властных структур. Ограничил власть султанов, введя систему их назначения ханом (к концу правления Джангира практически все султаны были назначены им). Утверждал (иногда прямо назначал) местных старшин - глав отделений, на которые делились роды. Джангир определял полномочия султанов и старшин (сбор налогов, охрана порядка, содействие торговле). По его инициативе создана система «есаулов» (лиц для выполнения специальных поручений) и «базарных султанов» (для контроля за порядком в местах постоянной торговли).
Для ведения делопроизводства Джангир образовал специальную канцелярию с двумя отделениями - татарским (для внутреннмх дел) и русским (для сношений с российскими властями). Поощрял переход кочевников к оседлой жизни, возведение ими хуторов, развитие сенокошения и лесоразведения в степи, улучшение местных пород скота и завоз сельскохозяйственного инвентаря. Основал первые постоянные населённые пункты в Букеевской Орде: в 1827 году селение Хан-Калы (Ханская Ставка), в 1841 году - свою летнюю ставку Торгун-Кала. Поощрял развитие меновой торговли и торгового предпринимательства, с 1833 года в Ханской Ставке действовала ежегодная ярмарка с участием русских купцов, способствовавшая интенсификации торгово-экономических связей казахов Букеевской Орды с европейскими регионами России. Начал распределять лучшие пастбищные земли в лично-семейное владение казахской знати, что вызвало многочисленные выступления в Букеевской Орде. В 1841 году основал в Ханской Ставке светскую общеобразовательную школу для казахских детей. Активно способствовал насаждению ислама, строительству в аулах мектебов и медресе в Букеевской Орде.
В 1826 и 1844 годах Джангир посещал Казанский университет, передал ему в дар несколько старинных рукописей; с 1840 года почетный член университета. В своей резиденции в Ханской Ставке создал исторический музей. Имел большую коллекцию оружия.
Из сыновей Джангира наиболее известен султан Хаджи Губайдулла Джангер Хан оглы (на русской службе - Губайдулла Джангерович Джангер-Букеев, по высочайшему повелению с 1870 года носил фамилию Джангер-Букеев Чингис-Хан) (6(18) мая 1840 - 28 февраля (13 марта) 1909), генерал от кавалерии (1894), флигель-адъютант (1871), в русско-турецкую войну 1877-1878 годов руководил телеграфной сетью действующей армии (1877-1879), обеспечил её бесперебойную работу (всего за период войны военно-телеграфными парками построено свыше 2,6 тысяч км полевой связи на Балканах), в 1884-1885 участвовал в работе Комиссии по составлению Положения об управлении Туркестанским краем, председатель Особой комиссии о вакуфах в Крыму (1885-1889).