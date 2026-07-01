ДЖАНГИР-КЕРЕЙ

Хан Букеевской Орды, казахский просветитель; генерал-майор русской службы.

Сын ха­на Бу­кея. На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил у до­маш­не­го учи­те­ля-мул­лы.

В начале 1810-х годов от­дан на вос­пи­та­ние в се­мью С.С. Ан­дре­ев­ско­го, гу­бер­на­то­ра Ас­т­ра­хан­ской губернии (1812-1818), ус­во­ил не­ко­то­рые при­выч­ки и вку­сы русского дво­рян­ст­ва .

Вла­дел русским, персидским, арабским язы­ка­ми и письменным язы­ком - сред­не­ази­ат­ским (ча­га­тай­ским) тюр­ки. Гра­мо­той императора Алек­сан­д­ра I от 22 июня (4 июля) 1823 года при­знан в хан­ском дос­то­ин­ст­ве, 26 июня (8 июля) 1824 года про­шла тор­жественная це­ре­мо­ния про­возг­ла­ше­ния Джангира ха­ном.

В 1827 году соз­дал Хан­ский со­вет, в ко­то­рый из­би­ра­лось по од­но­му стар­ши­не от ка­ж­до­го круп­но­го ро­да. На ру­бе­же 1820-1830-х годов про­вёл ре­фор­му сис­те­мы уп­рав­ле­ния в Бу­ке­ев­ской Ор­де, на­прав­лен­ную на цен­тра­ли­за­цию хан­ской вла­сти и оформ­ле­ние вла­ст­ных струк­тур. Ог­ра­ни­чил власть сул­та­нов, вве­дя сис­те­му их на­зна­че­ния ха­ном (к кон­цу прав­ле­ния Джангира прак­ти­че­ски все сул­та­ны бы­ли на­зна­че­ны им). Ут­вер­ждал (ино­гда пря­мо на­зна­чал) ме­ст­ных стар­шин - глав от­де­ле­ний, на ко­то­рые де­ли­лись ро­ды. Джангир оп­ре­де­лял пол­но­мо­чия сул­та­нов и стар­шин (сбор на­ло­гов, ох­ра­на по­ряд­ка, со­дей­ст­вие тор­гов­ле). По его ини­циа­ти­ве соз­да­на сис­те­ма «есау­лов» (лиц для вы­пол­не­ния специальных по­ру­че­ний) и «ба­зар­ных сул­та­нов» (для кон­тро­ля за по­ряд­ком в мес­тах по­сто­ян­ной тор­гов­ли).

Для ве­де­ния де­ло­про­из­вод­ст­ва Джангир об­ра­зо­вал специальную кан­це­ля­рию с дву­мя от­де­ле­ния­ми - та­тар­ским (для внутреннмх дел) и рус­ским (для сно­ше­ний с российскими вла­стя­ми). По­ощ­рял пе­ре­ход ко­чев­ни­ков к осед­лой жиз­ни, воз­ве­де­ние ими ху­то­ров, раз­ви­тие се­но­ко­ше­ния и ле­со­раз­ве­де­ния в сте­пи, улуч­ше­ние ме­ст­ных по­род ско­та и за­воз сельскохозяйственного ин­вен­та­ря. Ос­но­вал пер­вые по­сто­ян­ные на­се­лён­ные пунк­ты в Бу­ке­ев­ской Ор­де: в 1827 году се­ле­ние Хан-Ка­лы (Хан­ская Став­ка), в 1841 году - свою лет­нюю став­ку Тор­гун-Ка­ла. По­ощ­рял раз­ви­тие ме­но­вой тор­гов­ли и тор­го­во­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, с 1833 года в Хан­ской Став­ке дей­ст­во­ва­ла еже­год­ная яр­мар­ка с уча­сти­ем русских куп­цов, спо­соб­ст­во­вав­шая ин­тен­си­фи­ка­ции тор­го­во-эко­но­мических свя­зей ка­за­хов Бу­ке­ев­ской Ор­ды с ев­ропейскими ре­гио­на­ми Рос­сии. На­чал рас­пре­де­лять луч­шие па­ст­бищ­ные зем­ли в лич­но-се­мей­ное вла­де­ние ка­захской зна­ти, что вы­зва­ло мно­го­численные вы­сту­п­ле­ния в Бу­ке­ев­ской Ор­де. В 1841 году ос­но­вал в Хан­ской Став­ке свет­скую об­ще­об­ра­зо­вательную шко­лу для ка­захских де­тей. Ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал на­са­ж­де­нию ис­ла­ма, строи­тель­ст­ву в ау­лах мек­те­бов и мед­ре­се в Бу­ке­ев­ской Ор­де.

В 1826 и 1844 годах Джангир по­се­щал Ка­зан­ский университет , пе­ре­дал ему в дар несколько ста­рин­ных ру­ко­пи­сей; с 1840 года почетный член университета. В сво­ей ре­зи­ден­ции в Хан­ской Став­ке соз­дал ис­то­рический му­зей. Имел боль­шую кол­лек­цию ору­жия.

Из сы­но­вей Джангира наи­бо­лее из­вес­тен сул­тан Хад­жи Гу­бай­дул­ла Джан­гер Хан ог­лы (на русской служ­бе - Гу­бай­дул­ла Джан­ге­ро­вич Джан­гер-Бу­ке­ев, по вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию с 1870 года но­сил фа­ми­лию Джан­гер-Бу­ке­ев Чин­гис-Хан) (6(18) мая 1840 - 28 февраля (13 марта) 1909), генерал от кавалерии (1894), фли­гель-адъю­тант (1871), в русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов ру­ко­во­дил те­ле­граф­ной се­тью дей­ст­вую­щей ар­мии (1877-1879), обес­пе­чил её бес­пе­ре­бой­ную ра­бо­ту (все­го за пе­ри­од вой­ны во­ен­но-те­ле­граф­ны­ми пар­ка­ми по­строе­но свыше 2,6 тысяч км по­ле­вой свя­зи на Бал­ка­нах), в 1884-1885 уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по со­став­ле­нию По­ло­же­ния об уп­рав­ле­нии Тур­ке­стан­ским кра­ем, председатель Осо­бой ко­мис­сии о ва­ку­фах в Кры­му (1885-1889).