«Джангар»

«Джа`нгар» (калм. Җаңһр) — героический эпос монгольских народов. Имеет западно-монгольское (ойратское) происхождение. Сложился в основном к XV в. Приблизительно с XVII в. существует в виде самостоятельных национальных версий среди ойратов и халхасцев Монголии, синьцзянских ойратов Китая, бурят и калмыков России. В «Д.» повествуется о стране счастья и благоденствия Бумбе (Бумбин орн) и подвигах ее богатырей во главе с ханом Джангаром. Национальные версии «Д.» генетически связаны с архаическим эпосом о женитьбе богатыря на суженой из далекой страны. Эпос передавался устно от поколения к поколению, исполнявшими его рапсодами-джангарчи, которые пользовались большой любовью в народе. Одной из наиболее ранних записей «Д.» является песня , зафиксированная в 1802 исследователем В. Бергманом от неизвестного джангарчи в Калмыцкой степи (издана в переводе на немецкий язык в 1804). Калмыцкая версия «Д.», относящаяся к эпосу «классической» формации, имеет специфическую сюжетно-композиционную организацию в виде циклов песен с единой для каждого цикла поэмой-прологом (оршл), представлена несколькими сказительскими школами джангарчи. В калмыцкой версии «Д.» отражено многовековое развитие мотива эпических сказаний: от хранения домашнего очага — к служению родине. Лит.: Биткеев Н. Ц. Джангарчи. Элиста, 2001; Владимирцов Б. Я. О «Джангаре»: ойратско-калмыцкий героический эпос. Элиста, 1967; Кичиков А. Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-историческое исследование памятника. М., 1992; Козин С. А. Джангариада. Героическая поэма калмыков. Введение в изучение памятника и перевод торгутской версии. М.—Л., 1940; Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов. М., 1984; Овалов Э. Б. Сюжетно-стилевые традиции в эпосе «Джангар» и его версиях. Элиста, 2008. М. С. Горяев.