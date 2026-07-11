ДЖАНГАР

«Джан­гар» - калмыцкий и монгольский героический эпос.

Име­ет западно-монгольское (ой­рат­ское) про­ис­хо­ж­де­ние. Сло­жил­ся в основном к XV веку, пред­по­ло­жи­тель­но до начала XVII века су­ще­ст­во­вал еди­ный цикл пе­сен о Джан­га­ре, в даль­ней­шем монгольские и калмыцкие ва­ри­ан­ты раз­ви­ва­лись раз­ны­ми пу­тя­ми.

Монгольский «Джангар» су­ще­ст­ву­ет в ви­де раз­роз­нен­ных уст­ных ска­за­ний, рас­про­стра­нён­ных в раз­ных рай­онах Мон­го­лии (из­вест­но 17 вер­сий), его изу­че­ние ве­дёт­ся с начала XX века. Центральный сю­жет - борь­ба ге­роя Джан­га­ра с вра­га­ми. Тра­диционное ис­пол­не­ние эпо­са - гор­ло­вое пе­ние в со­про­во­ж­де­нии смыч­ко­во­го ин­ст­ру­мен­та (мо­рин­хур).

В калмыцком «Джан­гаре» вос­пе­ва­ет­ся стра­на веч­ной мо­ло­до­сти Бум­ба, гра­ж­да­не ко­то­рой жи­вут в до­воль­ст­ве и бла­го­по­лу­чии под за­щи­той Джан­га­ра и его 12 ба­ат­ров (бо­га­ты­рей). Калмыцкий «Джан­гар» из­вес­тен в ви­де 4 цик­лов (все­го 25 вер­сий), наи­бо­лее пол­ный из них - цикл из 10 пе­сен эпического ре­пер­туа­ра джан­гар­чи Ээлян Ов­ла (за­пи­сан в Ма­ло­дер­бе­тов­ском улу­се в 1908-1910 годах В.Л. Кот­ви­чем). В Кал­мы­кии в середине XIX века за­фик­си­ро­ва­ны 2 тра­ди­ции ис­пол­не­ния: на­пев­ное ре­чи­ти­ро­ва­ние (пе­ние сти­хов) и ска­зы­ва­ние (про­за­ический текст). Пев­цы (джан­гар­чи ду­уль­чи; обыч­но ак­ком­па­ни­ру­ют се­бе на дом­бре «ду­улдг») поль­зо­ва­лись бо́льшим по­чё­том, чем ска­зи­те­ли (джан­гар­чи куль­чи). Ин­ст­ру­мен­таль­ное со­про­во­ж­де­ние вы­пол­ня­ло фун­к­цию всту­п­ле­ния и за­клю­че­ния пес­ни, зву­ча­ло ме­ж­ду стро­фа­ми. Тек­сты, на­пе­вы, ма­не­ра ис­пол­не­ния пе­ре­да­ва­лись от учи­те­ля к уче­ни­ку; в конце 1970-1980-х годов за­пи­са­ны на­пе­вы от К. Лад­жие­ва и Б. Кюс­кее­ва - пред­ста­ви­те­лей шко­лы Ээлян Ов­ла.

Со­хра­не­нию эпической тра­ди­ции спо­соб­ст­ву­ет ор­га­ни­за­ция кон­кур­сов джан­гар­чи (в 1940 году в Кал­мы­кии бы­ла про­ве­де­на Олим­пиа­да эпических пев­цов в честь 500-ле­тия «Джан­гара»).

Издания :

Ска­за­ния о Джан­га­ре. Улан-Ба­тор, 1968 (на монгольском языке);

Му­зы­ка «Джан­га­ра»: Сб. эпи­чес­ких на­пе­вов / Сост. В.К. Шив­ля­но­ва. Эли­ста, 1990;

Джан­гар: ге­ро­ический эпос синь­цзян­ских ой­рат-мон­го­лов: В 3 т. Эли­ста, 2005-. Т.1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)