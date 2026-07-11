ДЖАНГАР
«Джангар» - калмыцкий и монгольский героический эпос.
Имеет западно-монгольское (ойратское) происхождение. Сложился в основном к XV веку, предположительно до начала XVII века существовал единый цикл песен о Джангаре, в дальнейшем монгольские и калмыцкие варианты развивались разными путями.
Монгольский «Джангар» существует в виде разрозненных устных сказаний, распространённых в разных районах Монголии (известно 17 версий), его изучение ведётся с начала XX века. Центральный сюжет - борьба героя Джангара с врагами. Традиционное исполнение эпоса - горловое пение в сопровождении смычкового инструмента (моринхур).
В калмыцком «Джангаре» воспевается страна вечной молодости Бумба, граждане которой живут в довольстве и благополучии под защитой Джангара и его 12 баатров (богатырей). Калмыцкий «Джангар» известен в виде 4 циклов (всего 25 версий), наиболее полный из них - цикл из 10 песен эпического репертуара джангарчи Ээлян Овла (записан в Малодербетовском улусе в 1908-1910 годах В.Л. Котвичем). В Калмыкии в середине XIX века зафиксированы 2 традиции исполнения: напевное речитирование (пение стихов) и сказывание (прозаический текст). Певцы (джангарчи дуульчи; обычно аккомпанируют себе на домбре «дуулдг») пользовались бо́льшим почётом, чем сказители (джангарчи кульчи). Инструментальное сопровождение выполняло функцию вступления и заключения песни, звучало между строфами. Тексты, напевы, манера исполнения передавались от учителя к ученику; в конце 1970-1980-х годов записаны напевы от К. Ладжиева и Б. Кюскеева - представителей школы Ээлян Овла.
Сохранению эпической традиции способствует организация конкурсов джангарчи (в 1940 году в Калмыкии была проведена Олимпиада эпических певцов в честь 500-летия «Джангара»).
Издания:
Сказания о Джангаре. Улан-Батор, 1968 (на монгольском языке);
Музыка «Джангара»: Сб. эпических напевов / Сост. В.К. Шивлянова. Элиста, 1990;
Джангар: героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: В 3 т. Элиста, 2005-. Т.1.