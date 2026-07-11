ДЖАНАШВИЛИ МОИСЕЙ (МОСЕ) ГЕОРГИЕВИЧ

ДЖАНАШВИЛИ МОИСЕЙ (МОСЕ) (груз. ჯანაშვილი) ГЕОРГИЕВИЧ - грузинский историк, филолог, педагог.

Родился в бедной крестьянской семье. Отец Джанашвили в юности находился на службе у султана Илису (территория современного Гахского района Азербайджана, грузинская историческая область Саингило), позже вместе с семьей перебрался в Тифлис, принял крещение, участвовал в миссионерских поездках в Саингило.

Джанашвили учился в приходской школе с. Кахи (1865-1868), затем в Закатальском ДУ (1868-1872) и Тифлисской ДС. С 1875 года преподавал исторические и филологические дисциплины, в том числе в Тифлисском ДУ (1878-1901), женском училиище святого Нины и 5-й женской гимназии Тифлиса (1909-1917), Тифлисском политехническом институте (с 1920). Участвовал в разработке грузинских учебников: в 1884 году в Тифлисе был издан его учебник по истории Грузии, в 1906 году вышла в свет «Грузинская грамматика», где значительное внимание уделялось этимологии грузинской лексики с привлечением мегрело-сванских корней, а также синтаксису, грамматике и стилистике грузинского стиха. С 1888 года работал в Церковном музее Тифлиса (в 1898-1926 годах директор), в 1897 году избран членом Тифлисского музейного комитета. Продолжал работу по изучению и описанию рукописей, начатую его предшественником Ф. Жордания. В рукописном фонде музея Джанашвили обнаружил много произведения грузинской оригинальной литературы. Он составил и выпустил (1898, 1899) первые каталоги рукописей и грамот музея с описанием 484 рукописей и 994 грамот. С 1902 по 1914 год Джанашвили и Жордания описали и издали каталоги всего рукописного фонда Церковного музея: в 2-томнике 1902 года было описано 800 рукописей, в 3-м томе (1908) - 240, в каталоге 1914 года - 68. В 1916 году Джанашвили опубликовал итоговую работу о содержании фондов музея.

Джанашвили занимался изучением сборника грузинскиъ летописей Картлис Цховреба (КЦ) и древней грузинской историографией . 21 мая 1906 года в тифлисском магазине торговца древними рукописями Г. Майсурадзе Джанашвили обнаружил список КЦ XVIII века, ставший известным в научной литературе как «рукопись Джанашвили». Текст содержал историю Грузии XIV - начала XVIII века, изложенную несколькими авторами по заказу грузинского царя Вахтанга VI Законодателя (джанишин Картли в 1703-1712, царь - в 1716-1724). Джанашвили назвал хронику «Новая Картлис Цховреба», исследовал и опубликовал текст в своих «Трудах» (1907). В 1904 году он издал «Географию Грузии» Вахушти Багратиони (Батонишвили), также входящую в свод КЦ.

Джанашвили принадлежит несколько обширных трудов и много статей и сочинений, касающихся вопросов истории Грузии и Грузинской Церкви . Одним из первых он пересмотрел периодизацию истории феодальной Грузии, используя научную терминологию и приведя ее в соответствие с периодизацией современной ему европейской историографии. Историю Грузии до конца X века Джанашвили разделил на древний (до Вахтанга Горгасали, V век) и средний (2 этапа: до вторжения арабов и после, до единой Грузии) периоды. Затем начался период истории объединенной страны: от Баграта III до святой благоверной царицы Тамары (XI-XIII). В 1886 году Джанашвили выпустил обширный труд «История Грузинской Церкви», впоследствии несколько раз дополненный и переработанный автором (1898, 1899). В 1884 году в журнале «Мцкемси» опубликовал серию статей «Распространение христианства в Грузии», в 1899 году выпустил исследование истории грузинских монастырей Палестины и Синая. В 1894 году вышел труд об истории Абхазии, в 1911-1913 годах - о Саингило. Джанашвили написал «Историю Осетии», оставшуюся неизданной (Архив СОИГСИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 71), несколько трудов Джанашвили посвятил отдельным историческим и церковным грузинским деятелям: католикосу-патриарху Восточной Грузии Антонию II (Багратиони) (1885), Парсадану Горгиджанидзе (1896), святой благоверной царице Тамаре (1900, 1917, 1923), современнику Джанашвили., 1-му Католикосу-Патриарху Грузинской Церкви после восстановления автокефалии Кириону III (Садзаглишвили) (1917). Джанашвили описал многие архитектурные памятники: Цроми (1882), Лагодехи, Метехи, грузинские церкви Чечни (1884), Анчисхати (Дроеба. 1889. № 83), Вардзиа (1891), Эртацминду (1913), Тбети (Сахалхо газети. 1913. № 955) и др.

В 1894 году Московское археологическое общество избрало Джанашвили членом-корреспондентом. Из его многочисленных трудов археологического характера особенно выделяется сочинение «Мир Крито-Микен и грузины» (ркп., 1912), Джанашвили много работал над прочтением надписей Урарту (Из прошлого Грузии // Новое обозр. 1903. № 6413). Несколько сочинений Джанашвили посвящены грузинскому фольклору, он затронул темы поверий и сказаний Картли (1893), Кахети (1901), Саингило (1903), грузинского эпоса об Амиране (1903) и др.

Особое внимание Джанашвили уделял изучению грузинских рукописей Библии и ее перевода на грузинский язык. Ему принадлежат исследования рукописей Псалтири (Иверия. 1899. № 27), Метехского (Там же. 1892. № 76, 79, 80; Кавказ. 1892. № 88) и Урбнисского Четвероевангелий (Иверия. 1904. № 21; Труды. 1907), Апостола (Иверия. 1909. № 32). О грузинских переводах Библии он опубликовал статьи в газетах «Сахалхо газети» (Народная газета) (1910. № 175, 187), «Чвени дроеба» (Наши времена) (1912. № 24). В 3-м томе «Трудов» (1907. С. 37-70) он описал обнаруженные им грузинские списки Библии (Кекел. А 570, 646), вошедшие в научную историографию как «версии Джанашвили», и доказал, что эти переводы были осуществлены не позднее VI века и в неизменном виде сохранили первоначальный текст грузинской Библии. Он полемизировал с Н. Я. Марром , утверждавшим, что источником перевода Библии на грузинский язык служил армянский текст, а также с Д. Бакрадзе, отмечавшим наличие в Урбнисском Четвероевангелии арменизмов.

Джанашвили принадлежит труд «Грузинская литература до X века» (1900). В 1909 году он описал и издал обнаруженное им в фондах Церковного музея «Житие преподобного Серапиона Зарзмели» (Кекел. А 69, XVI в.- Грузинская литература. 1909. Т. 2. С. 1-48) - источник по истории Грузии IX-X веков. В сфере его внимания находились Великий Синаксарь (Кекел. А 97, XI в.; А 193 и др.) прп. Георгия Святогорца как источник по истории Грузии и соседних народов (Иверия. 1898. № 235; 1909. № 35), «Хождение и проповеди апостола Андрея» в переводе преподобного Евфимия Святогорца (Кекел. A 1103, XI в.; Н 1347, XIII в.). Исследуя Житие святой Нины, он разобрал издание Е.С. Такаишвили Шатбердской редакции Жития (Шатбердский сб. Кекел. S 1141, X в.- Такаишвили. 1900), исправил и уточнил многие места текста; Мученичеству преподобного Евстафия Мцхетского посвятил очерк в сборнике «Грузинская литература» (1909).

Джанашвили занимался творчеством грузинского гимнографа Микаела Модрекили по рукописи Кекел. S 425, описав ее в сочинении «Сокровище X века» (1891), грузинским текстом литургии апостола Иакова (Иверия. 1897. № 258, 261), проповедями преподобного Иоанна Болнисского, которые он собрал из разных рукописей и издал в 1911 году.

Джанашвили опубликовал такие памятники грузинские литературы, как Житие преподобных Иоанна и Евфимия Святогорцев с гимнами, Житие преподобного Илариона Грузина с гимнами, синодик Иверского монастыря на Афоне , Житие преподобного Георгия Святогорца с гимнами (Афонский Иверский монастырь. 1901), «Абдул-Мессия» преподобного Иоанна Шавтели (1915, 19202), «Алгузайны» И. Ялгузидзе.

Из числа переводных памятников Джанашвили были изданы отдельные тексты из Шатбердского сборника (Кекел. S 1141, X в.), в частности сочинения «Об очах» и «О мерах и весах» святого Епифания Кипрского (Драгоценные камни. 1898); сочинине Георгия Писида (VI в.) «Осада Константинополя скифами, кой суть русские» (1912); переведенные преподобным Георгием Святогорцем и собранные им в Великом Синаксаре сведения о распространении христианства среди народов, проживавших по соседству с Грузией (Известия грузинских летописей. 1892); апокрифическое Житие святого Иоанна Богослова, переведенное преподобным Евфимием Святогорцем (Кекел. А 397, X-XI вв.- Афонский Иверский мон-рь. 1901. С. 111-176); 2 псевдоэпиграфических чтения святой Нины.

Джанашвили были присвоены звания заслуженного профессора и Героя Труда. Похоронен в пантеоне на горе Мтацминда (Тбилиси), его именем названа улица в Тбилиси. Общее число трудов и сочинений Джанашвили достигает 1665, в том числе 71 труд издан в виде отдельных томов, около 300 не опубликованы.

Архив:

Кекел. Ф. 46 (Мосе Джанашвили). 315 ед. хр. (1869-1932);

ГЛМГ. Ф. 21553-22252. 621 ед. хр. (1888-1930).

Сочинения:

Крест Нино // Мцкемси (Пастырь). Тифлис, 1884. № 7 (на грузинском языке);

Распространение христианства в Грузии // Там же. № 8-27 (на грузинском языке);

Осмотрение Метехского храма // Там же. № 18 (на грузинском языке);

Груз. след в Чечне // Там же. № 66 (на грузинском языке);

Храм Анчисхати // Там же. № 83 (на грузинском языке);

Католикос Антон II // Там же. Тифлис, 1885. № 1, 8 (на грузинском языке);

Лагодехский храм // Кавказ. Тифлис, 1884. № 33 (на грузинском языке);

История Груз. Церкви. Тифлис, 1886;

История Православной Церкви. Тифлис, 1889 (на грузинском языке);

Вардзийский монастырь // Новое обозр. Тифлис, 1891. № 2638 (на грузинском языке);

Сокровище X в. Тифлис, 1891 (на грузинском языке);

Известия груз. летописей и историков о Херсонесе, Гофии, Хазарии, Додетии и России // СМОМПК. 1892. Вып. 12;

Абхазия и абхазы: Этногр. очерк. Тифлис, 1893;

Картвельские поверья // СМОМПК. 1893. Вып. 17;

История Грузии. Тифлис, 1894, 19063, 19604 (на грузинском языке);

Мосе Хонели и его Амиран-Дареджаниани: письмо / Опубл.: Н. Я. Марр // ЖМНП. 1895. Ч. 301. Окт. С. 326;

Парсадан Горгиджанидзе и его труды. Тифлис, 1896;

Археологические заметки о Кавказе // Кавказ. Тифлис, 1897. № 315 (на грузинском языке);

Известия груз. летописей и историков о Сев. Кавказе и России // СМОМПК. 1897. Вып. 22;

Драгоценные камни, их названия и свойства // СМОМПК. 1898. Вып. 24;

Груз. обители вне Грузии. Тифлис, 1899;

Известия грузинских летописей // СМОМПК. 1899. Вып. 26;

Царица Тамар. Тифлис, 1900;

Легенда о Кахетинском море // Изв. Кавк. отд. РГО. 1901. Вып. 14;

Из прошлого Грузии // Новое обозр. Тифлис, 1903. № 6413 (на грузинском языке);

Ингилойские сказки // СМОМПК. 1903. Вып. 32. Отд. 2;

Груз. предание об Амиране // Там же; Картлис Цховреба - Жизнь Грузии // СМОМПК. 1905. Вып. 35;

Труды. Тифлис, 1907. 3 т. (на грузинском языке);

Саингило. Тифлис, 1911-1913 (на грузинском языке);

К мат-лам по истории и древностям Грузии и России: Заметки, пер. и коммент. Тифлис, 1912;

Исторические приписки Эртацминдского храма // Изв. Кавк. отд. РГО. 1913. Вып. 3. С. 177-184;

Тбетский столп в Шавшети // Сахалхо газети (Народная газета). Тифлис, 1913. № 955 (на грузинском языке);

Католикос Кирион: Биография. Тифлис, 1917 (на грузинском языке);

Царица Тамар. Тифлис, 1917 (на грузинском языке);

Одописцы царицы Тамар // Трибуна. Тифлис, 1923 (на грузинском языке).

Публикиции:

Афонский Иверский мон-рь 1074 г.: Описание ркп. Тифлис, 1901 (на русском и грузинском языках; совместео с А. Хаханашвили);

Вахушти Батонишвили. География Грузии // Зап. Кавк. отд. РГО. 1904. Кн. 24. Вып. 5;

Грузинская литература: [Хрестоматия]. Тифлис, 1909. 2 т. (на русском и грузинском языках);

Иоанн Болнисский, еп. Проповеди. Тифлис, 1911 (на грузинском языке);

Осада Константинополя скифами, кой суть русские // СМОМПК. 1912. Вып. 27. Кн. 1;

Иоанн Шавтели. Абдул-Мессия. Тифлис, 1915, 19202 (на грузинском языке).