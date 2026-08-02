ДЖАНАШИА СИМОН НИКОЛАЕВИЧ

ДЖАНАШИА СИМОН НИКОЛАЕВИЧ (груз. სიმონ ჯანაშია) - грузинский историк.

В 1922 году окончил Тифлисский государственный университет (ТГУ), был оставлен на кафедре истории Грузии для подготовки к профессорской деятельности.

С 1924 года вел научную и педагогическую работу, читал курсы абхазского языка, истории Грузии, грузинского источниковедения , истории народов Кавказа, грузинской государственности. В 1930 году избран доцентом, в 1935 году - профессором и заведующим кафедрой истории Грузии ТГУ. В 1938 году защитил диссертацию на степень доктора исторических наук. В 1936-1941 годах директор Института языка, истории и материальной культуры грузинского филиала АН СССР. Принадлежит к группе грузинских ученых, исследования которых в значительной мере определили создание АН Грузинской ССР в 1941 году. Джанашиа стал первым вице-президентом и директором Института истории (1941-1943) и Института языка (1941-1947). В 1943 году избран депутатом Верховного Совета СССР, награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.

Сфера научных исследований Джанашии охватывает в основном историю древней и средневековой Грузии. Он разработал систему научной периодизации грузинской истории, занимался проблемами социальной структуры первых грузинских государств Эгриси (Колхиды) и Картли (Иверии), чему посвящены его книги «Феодальная революция в Грузии» (1935), «Грузия на путях ранней феодализации» (1937) и др.

Решая вопрос этногенеза и родства грузинских племен, Джанашиа исследовал ареал расселения грузин, а также их генетические и историко-культурные взаимосвязи с народами Кавказа и Ближнего Востока. Он первым научно доказал версию об автохтонности грузинского этноса с возможной миграцией с юга представителей отдельных родственных этносов, участвовавших в его формировании, чему посвящены труды Джанашии «Тубал-Табал, Тибарен, Ибер» (1937), «Древнейшее национальное предание о первоначальном расселении грузинских племен в свете истории Ближнего Востока» (1940) и др. В соавторстве с И.А. Джавахишвили и Н.А. Бердзенишвили Джанашиа написал учебник по истории Грузии c древнейших времен до начала XIX века (авторам в 1947 году была присуждена Государственная премия СССР).

Отвергая высказанную И. Сталиным теорию об окончательном формировании грузинской нации в 60-х годах XIX века и опираясь на основные компоненты, формирующие нацию (территория, язык, культура, национальное самосознание), Джанашиа считал, что этот процесс происходил в эпоху раннего средневековья, о чем сообщил в докладе на общем собрании АН Грузинской ССР 23 декабря 1944 года (Об образовании грузинской нации. 1977).

Особое внимание Джанашиа уделял изучению истории царского рода Багратиони и юго-западной провинции Грузии Тао-Кларджети (ныне территория Турции), совместно с Бердзенишвили опубликовал ряд статей о правах Грузии на эти территории (Заря Востока. 1945. 15 декабря; Правда. 1945. 15 декабря; Известия. 1945. 20 декабря; Коммунист. 1945; Вопросы истории. 1947).

Джанашиа определил принципы освещения истории народов Кавказа в учебниках и общих курсах истории народов СССР, исправил ряд ошибок (Некоторые ошибки. 1940; Письмо в редакцию. 1940). Джанашиа внес значительный вклад в изучение грузинского и северокавказских языков: он был председателем государственной комиссии по установлению норм грузинского литературного языка, организовывал свано-адыгские (черкесские) языковые встречи. С 1941 года руководил археологическими работами в Мцхете. Обнаруженный материал подтвердил ряд высказанных им ранее предположений о развитии грузинской государственности. В докладах Джанашии, опубликованных в 6-м томе его «Трудов» (1988), подведены итоги археологических изысканий. Ряд работ Джанашии посвящен вопросам источниковедения, исторической географии, взаимоотношениям Грузии с Византией и Арабским халифатом.

В вопросе распространения христианства в Грузии Джанашиа уделял особое внимание внутренним, внешнеполитическим и социальным процессам, роли царской власти. Джанашиа писал о значении христианства в единении грузин в борьбе против иноземных завоевателей, о вопросах армяно-грузинского раскола, о проповеднической деятельности в горных регионах. Утверждение св. царем Вахтангом Горгасали (2-я половина V века) главой Церкви католикоса -диофизита Джанашиа рассматривал как акт расширения самостоятельности Грузинской Церкви и открытого противостояния монофизитству, которое он называл «персидское христианство».

Джанашиа был редактором периодических изданий. В 1949-1988 годах в 6 томах вышли его «Труды», готовится к изданию архив Джанашии. Именем Джанашии назван Государственный музей Грузии.

Архив:

Центральный архив Грузинской академии наук. Ф.15. 586 ед. хр. (1933-1948).

Сочинения:

Происхождение общественных классов и государства среди грузинских племен. Тифлис, 1932 (на грузинском языке);

Феодальная революция в Грузии. Тифлис, 1935 (на грузинском языке);

Арабы в Грузии. Тифлис, 1936 (на грузинском языке);

Грузия на путях ранней феодализации. Тифлис, 1937 (на грузинском языке);

Тубал-Табал, Тибарен, Ибер. Тифлис, 1937 (на грузинском языке);

Древнейшее национальное предание о первоначальном расселении грузинских племен в свете истории Ближнего Востока. Тбилиси, 1940 (на грузинском языке);

Некоторые ошибки в курсах истории: История СССР и история народов Кавказа // Известия. 1940. 11 июля;

Письмо в редакцию: [По вопросу отражения истории народов Кавказа в учебнике «История СССР» для вузов] // Историк-марксист. 1940. № 12. С. 141-149;

Сведения Константина Багрянородного о Тао-Кларджетских Багратидах // Тр. ТГУ. 1941. Т. 18. С. 70-85 (на грузинском языке);

И.А. Джавахишвили: [Некролог] // Вестник АН СССР. 1941. № 1. С. 68-70;

Свано-адыгские (черкесские) языковые встречи. Тбилиси, 1942;

Давид Строитель // Гамсахурдия К. Давид Строитель. М., 1945. Т. 1. С. 349-357;

О законных притязаниях к Турции: Письмо в редакцию // Коммунист. 1945. 14 декабря (на грузинском языке);

Об одном примере искажения исторической правды: По поводу книги Н.М. Токарского «Архитектура Древней Армении» // ВИ. 1947. № 5. С. 71-89;

Труды. Тбилиси, 1949. Т. 1; 1952. Т. 2; 1959. Т. 3; 1968. Т. 4; 1987. Т. 5; 1988. Т. 6 (на грузинском языке);

Об образовании грузинской нации. Тбилиси, 1977 (на грузинском языке);

Абхазия в составе Колхидского царства и Лазики // Мацне. Сер. истории, этнографии и истории искусства. 1991. № 2. С. 18-49 (на грузинском языке);

Генеалогия рода Бараташвили: [Ст. 1939 г.] // Этногр. обозр. 1999. № 1. С. 125-136.