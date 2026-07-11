ДЖАНАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Осетинский поэт, литературовед.
Окончил Ардонскую духовную семинарию (1917), Северо-Осетинский педагогический институт во Владикавказе (1930).
Писал на осетинском и русском языках. Начал печататься с 1916 года. Выступил как поэт-новатор: отказался от литературных стереотипов, обогатил осетинскую поэзию новыми поэтическими формами и образами.
Ранние стихи проникнуты идеями переустройства жизни («Вперёд», «Живи!», оба 1920). В последующих стихотворениях осуждал стяжательство, равнодушие к нуждам народа («Жизнь твоя – ад, и черны твои сны», 1922; «Душа моя мрачна», 1930), отстаивал свободу личности («Я не раб!», 1928), трагически переживал репрессии 1930-х годов («Дни – один другого хуже», 1938).
Сюжеты народных песен и преданий легли в основу философской лирики, поэм «Сын Уэхатага – удалой Гуйман» (1935), «Танец Баделяты» (1935), «Сатай-хан» (1940).
Автор исследований о творчестве Е.Ц. Бритаева, К.Л. Хетагурова и др.
Сочиения:
Полное собрание сочинений: В 3 томах. Орджоникидзе, 1966-1968 (на осетинском языке);
Избранное. Орджоникидзе, 1978;
Думы Осетии. Стихи и поэмы. М., 1981.