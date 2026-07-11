ДЖАНАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Осетинский поэт, литературовед .

Окон­чил Ар­дон­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1917), Се­ве­ро-Осе­тин­ский пе­да­го­гический институт во Вла­ди­кав­ка­зе (1930).

Пи­сал на осетинском и русском язы­ках. На­чал пе­ча­тать­ся с 1916 года. Вы­сту­пил как по­эт-но­ва­тор: от­ка­зал­ся от литературных сте­рео­ти­пов, обо­га­тил осетинскую по­эзию но­вы­ми по­этическими фор­ма­ми и об­раз­ами.

Ран­ние сти­хи про­ник­ну­ты идея­ми пе­ре­уст­рой­ст­ва жиз­ни («Впе­рёд», «Жи­ви!», оба 1920). В по­сле­дую­щих сти­хо­тво­ре­ни­ях осу­ж­дал стя­жа­тель­ст­во, рав­но­ду­шие к ну­ж­дам на­ро­да («Жизнь твоя – ад, и чер­ны твои сны», 1922; «Ду­ша моя мрач­на», 1930), от­стаи­вал сво­бо­ду лич­но­сти («Я не раб!», 1928), тра­ги­че­ски пе­ре­жи­вал ре­прес­сии 1930-х годов («Дни – один дру­го­го ху­же», 1938).

Сю­же­ты народных пе­сен и пре­да­ний лег­ли в ос­но­ву фи­лософской ли­ри­ки, по­эм «Сын Уэха­та­га – уда­лой Гуй­ман» (1935), «Та­нец Ба­де­ля­ты» (1935), «Са­тай-хан» (1940).

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний о твор­че­ст­ве Е.Ц. Бри­тае­ва, К.Л. Хе­та­гу­ро­ва и др.

Сочиения :

Полное собрание сочинений: В 3 томах. Орд­жо­ни­кид­зе, 1966-1968 (на осетинском языке);

Из­бран­ное. Орд­жо­ни­кид­зе, 1978;

Ду­мы Осе­тии. Сти­хи и по­эмы. М., 1981.