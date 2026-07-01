ДЖАМСКИЙ МИНАРЕТ
Памятник архитектуры в Афганистане в вилаяте Гор, в ущелье реки Гeрируд.
Расположен близ с. Джам, на месте столицы (летней резиденции) Гуридов Фирузкух, разрушенной войском Чингисхана в 1221 году. Представляет собой основанную на 8-гранном цоколе кирпичную 3-ярусную круглую башню, сужающуюся кверху (вторая половина XII века; высота более 60 м), со сталактитовыми карнизами и поясами узорных надписей (нижний пояс включает имя и титул Гийяс ад-Дина Мухаммеда из династии Гуридов, 1162-1202, и 19-ю суру Корана), выложенных шлифованными кирпичиками и поливными изразцами.
Обнаружен археологом А. Мариком в 1957 году. Вместе с прилегающими руинами Фирузкуха (фрагменты дворца, мусульманского и еврейского кладбища) включён в список Всемирного наследия.