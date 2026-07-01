ДЖАМСКИЙ МИНАРЕТ

Памятник архитектуры в Афганистане в ви­лая­те Гор, в уще­лье реки Гeрируд.

Рас­по­ло­жен близ с. Джам, на мес­те сто­ли­цы (лет­ней ре­зи­ден­ции) Гу­ри­дов Фи­руз­кух, раз­ру­шен­ной вой­ском Чин­гис­ха­на в 1221 году. Пред­став­ля­ет со­бой ос­но­ван­ную на 8-гран­ном цо­ко­ле кир­пич­ную 3-ярус­ную круг­лую баш­ню, су­жаю­щую­ся квер­ху (вторая половина XII века; высота бо­лее 60 м), со ста­лак­ти­то­вы­ми кар­ни­за­ми и поя­са­ми узор­ных над­пи­сей (ниж­ний по­яс вклю­ча­ет имя и ти­тул Гий­яс ад-Ди­на Му­хам­ме­да из ди­на­стии Гу­ри­дов, 1162-1202, и 19-ю су­ру Ко­ра­на ), вы­ло­жен­ных шли­фо­ван­ны­ми кир­пи­чи­ка­ми и по­лив­ны­ми из­раз­ца­ми.

Об­на­ру­жен ар­хео­ло­гом А. Ма­ри­ком в 1957 году. Вме­сте с при­ле­гаю­щи­ми руи­на­ми Фи­руз­ку­ха (фраг­мен­ты двор­ца, му­сульманского и еврейского клад­би­ща) вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)