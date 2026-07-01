ДЖАМШЕДПУР

ДЖАМШЕДПУР (Та­та­на­гар) - город в восточной части Индии .

Штат Джхарк­ханд. Население 639,1 тысяч человек (2007; в аг­ло­ме­ра­ции 1211,9 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке плос­ко­го­рья Чхо­та-На­гпур, на реке Су­вар­на­рек­ха. Транс­порт­ный узел. Ос­но­ван в начале XX века про­мыш­лен­ни­ком Джам­шетд­жи Та­той и на­зван в его честь. Раз­ви­вал­ся как ме­тал­лур­гический центр на ба­зе ме­ст­ных ме­сто­ро­ж­де­ний же­лез­ных руд, мар­ган­ца и ка­мен­но­го уг­ля. Национальная ме­тал­лур­гическая ла­бо­ра­то­рия Ин­дии. Национальный тех­но­ло­гический институт (1960), биз­нес-шко­ла (од­на из луч­ших в стра­не), кол­лед­жи (в том числе ме­ди­цин­ский). Джамшедпур - центр тя­жё­лой промышленности: пред­при­ятия транс­порт­но­го и сельско-хозяйственного ма­ши­но­строе­ния; про­изводство энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­нических из­де­лий и другого. Хи­ми­че­ская, це­мент­ная промышленность; про­изводство сталь­ных труб. Один из наи­бо­лее хо­ро­шо спла­ниро­ван­ных и озе­ле­нён­ных го­ро­дов стра­ны с раз­ви­той ин­фра­струк­ту­рой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)