ДЖАМШЕДПУР
ДЖАМШЕДПУР (Татанагар) - город в восточной части Индии.
Штат Джхаркханд. Население 639,1 тысяч человек (2007; в агломерации 1211,9 тысяч человек). Расположен на юго-востоке плоскогорья Чхота-Нагпур, на реке Суварнарекха. Транспортный узел. Основан в начале XX века промышленником Джамшетджи Татой и назван в его честь. Развивался как металлургический центр на базе местных месторождений железных руд, марганца и каменного угля. Национальная металлургическая лаборатория Индии. Национальный технологический институт (1960), бизнес-школа (одна из лучших в стране), колледжи (в том числе медицинский). Джамшедпур - центр тяжёлой промышленности: предприятия транспортного и сельско-хозяйственного машиностроения; производство энергетического оборудования, электротехнических изделий и другого. Химическая, цементная промышленность; производство стальных труб. Один из наиболее хорошо спланированных и озеленённых городов страны с развитой инфраструктурой.
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