ДЖАМНАГАР

ДЖАМНАГАР (На­ва­на­гар) - город на западе Индии .

Штат Гуд­жа­рат. Население 515,2 тысяч человек (2007; в аг­ло­ме­ра­ции 614,3 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на полуострове Кат­хия­вар. Транс­порт­ный узел. Аэ­ро­порт. Морской аван­порт Джамнагара - Бе­ди (в 6 км от го­ро­да, в заливе Кач). Ос­но­ван в 1540 году рад­жпут­ским пра­ви­те­лем Джам Ра­ва­лом; до 1948 года был сто­ли­цей ко­ро­лев­ства На­ва­на­гар. Че­ты­ре джайн­ских хра­ма (XVI-XVII века). Тор­го­во-промышленный центр. Круп­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод. Пред­при­ятия тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные, шер­стя­ные тка­ни), сте­коль­но-ке­ра­мической ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ре­зи­но­тех­нической промышленности; ав­то­мо­би­ле­стро­е­ние. Ху­дожественные про­мыс­лы (из­го­тов­ле­ние из­де­лий из ла­ту­ни и се­реб­ра, вы­шив­ка зо­ло­том и другое); ста­рин­ное кра­силь­ное ре­мес­ло (банд­хани).

Близ Джамнагара, на ко­рал­ло­вом острове Пи­ро­тан, - един­ст­вен­ный в Ин­дии мор­ской национальный парк Галф-оф-Кач.

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