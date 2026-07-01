ДЖАМНАГАР
ДЖАМНАГАР (Наванагар) - город на западе Индии.
Штат Гуджарат. Население 515,2 тысяч человек (2007; в агломерации 614,3 тысяч человек). Расположен на полуострове Катхиявар. Транспортный узел. Аэропорт. Морской аванпорт Джамнагара - Беди (в 6 км от города, в заливе Кач). Основан в 1540 году раджпутским правителем Джам Равалом; до 1948 года был столицей королевства Наванагар. Четыре джайнских храма (XVI-XVII века). Торгово-промышленный центр. Крупный нефтеперерабатывающий завод. Предприятия текстильной (хлопчатобумажные, шерстяные ткани), стекольно-керамической металлообрабатывающей, резинотехнической промышленности; автомобилестроение. Художественные промыслы (изготовление изделий из латуни и серебра, вышивка золотом и другое); старинное красильное ремесло (бандхани).
Близ Джамнагара, на коралловом острове Пиротан, - единственный в Индии морской национальный парк Галф-оф-Кач.