ДЖАММУ
ДЖАММУ - город на севере Индии.
Второй административный центр (зимняя столица) штата Джамму и Кашмир. Население 516,3 тысяч человек (2007; в агломерации 668,4 тысяч человек). Расположен в долине реки Тави, в предгорьях Гималаев, у подножья хребта Дхаоладхар, на высоте 300-400 м. Транспортный узел. Храмы: Рагхунатх (один из крупнейших в Северной Индии), Ранбирешвар (с башней высотой 75 м). Форт-Баху (одно из старейших сооружений города), дворец махараджи (1820). Университет (1969). Галерея искусств Догра (1954). Торгово-ремесленный центр. Предприятия химической, деревообрабатывающей, текстильной (производство шёлковых и шерстяных тканей) промышленности. Металлообработка.
Близ Джамму - храм Вайшнодеви (важный паломнический центр индуистов).