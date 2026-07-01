ДЖАММУ

ДЖАММУ - город на севере Индии .

Вто­рой административный центр (зим­няя сто­ли­ца) шта­та Джам­му и Каш­мир. Население 516,3 тысяч человек (2007; в аг­ло­ме­ра­ции 668,4 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Та­ви, в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев, у под­но­жья хреб­та Дхао­лад­хар, на высоте 300-400 м. Транс­порт­ный узел. Хра­мы: Раг­ху­натх (один из круп­ней­ших в Северной Ин­дии), Ран­би­реш­вар (с баш­ней высотой 75 м). Форт-Ба­ху (од­но из ста­рей­ших со­ору­же­ний го­ро­да), дво­рец ма­ха­рад­жи (1820). Университет (1969). Га­ле­рея ис­кусств До­гра (1954). Тор­го­во-ре­месленный центр. Пред­при­ятия хи­мической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной (про­изводство шёл­ко­вых и шер­стя­ных тка­ней) промышленности. Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка.

Близ Джамму - храм Вай­шно­де­ви (важ­ный па­лом­нический центр ин­дуи­стов).

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