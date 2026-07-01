ДЖАМИАТ УЛ-УЛАМА-И ИСЛАМ
ДЖАМИАТ УЛ-УЛАМА-И ИСЛАМ (ДУИ; Общество мусульманских богословов) - религиозно-общинная партия Пакистана.
Выделилась в 1941 году из созданной в 1919 году представителями Деобандского движения организации «Джамиат ул-улама-и Хинд» (Общество улемов Индии). Инициаторами создания партии были мусульманские богословы-сунниты во главе с Ш.А. Усмани, поддержавшие призыв Мусульманской лиги создать самостоятельное государство мусульман в Южной Азии на территориях, где большинство населения исповедует ислам.
ДУИ принимает активное участие в политической жизни современного Пакистана, выступает за установление в стране «справедливых исламских порядков». Её представители неоднократно избирались в высшие представительные органы страны. Наиболее прочными позициями ДУИ располагает в Северо-Западной Пограничной провинции и Белуджистане. В период правления генерала П. Мушаррафа ДУИ входила в оппозиционный блок исламистских партий «Муттахида маджлис-и амал» (Объединённый совет действия). Под эгидой ДУИ действуют несколько военизированных экстремистских организаций, наиболее активная из них - «Сипах-и Сахаба-и Пакистан» (Пакистанские воины Пророка).
В период гражданской войны в Афганистане ДУИ оказывала заметное влияние на обстановку в этой стране, содействовала созданию и активно поддерживала движение «Талибан». Высший орган ДУИ – совет (маджлис-и шура), избирающий лидера партии (амир-и ала) и его заместителей.