ДЖАМИАТ УЛ-УЛАМА-И ИСЛАМ

ДЖАМИАТ УЛ-УЛАМА-И ИСЛАМ (ДУИ; Об­ще­ст­во му­суль­ман­ских бо­го­сло­вов) - религиозно-общинная партия Пакистана .

Вы­де­ли­лась в 1941 году из соз­дан­ной в 1919 году пред­ста­ви­те­ля­ми Де­о­банд­ско­го дви­же­ния организации «Джа­ми­ат ул-ула­ма-и Хинд» (Об­ще­ст­во уле­мов Ин­дии). Ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния пар­тии бы­ли му­сульманские бо­го­сло­вы-сун­ни­ты во гла­ве с Ш.А. Ус­ма­ни, под­дер­жав­шие при­зыв Му­суль­ман­ской ли­ги соз­дать са­мо­сто­ятельное го­су­дар­ст­во му­суль­ман в Южной Азии на тер­ри­то­ри­ях, где боль­шин­ст­во на­се­ле­ния ис­по­ве­ду­ет ис­лам.

ДУИ при­ни­ма­ет ак­тив­ное уча­стие в по­ли­тической жиз­ни современного Па­ки­ста­на, вы­сту­па­ет за ус­та­нов­ле­ние в стра­не «спра­вед­ли­вых ис­лам­ских по­ряд­ков». Её пред­ста­ви­те­ли не­од­но­крат­но из­би­ра­лись в выс­шие пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны стра­ны. Наи­бо­лее проч­ны­ми по­зи­ция­ми ДУИ рас­по­ла­га­ет в Северо-Западной По­гра­нич­ной про­вин­ции и Бе­луд­жи­ста­не. В пе­ри­од прав­ле­ния генерала П. Му­шар­ра­фа ДУИ вхо­ди­ла в оп­по­зиционный блок ис­ла­ми­ст­ских пар­тий «Мут­та­хи­да мадж­лис-и амал» (Объ­е­ди­нён­ный со­вет дейст­вия). Под эги­дой ДУИ дей­ст­ву­ют несколько вое­ни­зированных экс­тре­ми­ст­ских ор­га­ни­за­ций, наи­бо­лее ак­тив­ная из них - «Си­пах-и Са­ха­ба-и Па­ки­стан» (Па­ки­стан­ские вои­ны Про­ро­ка).

В пе­ри­од граж­данской вой­ны в Аф­га­ни­ста­не ДУИ оказы­ва­ла за­мет­ное влия­ние на об­ста­нов­ку в этой стра­не, со­дей­ст­во­ва­ла соз­да­нию и ак­тив­но под­дер­жи­ва­ла дви­же­ние «Та­ли­бан». Выс­ший ор­ган ДУИ – со­вет (мадж­лис-и шу­ра), из­би­раю­щий ли­де­ра пар­тии (амир-и ала) и его за­мес­ти­те­лей.

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