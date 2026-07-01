Джамиат уль-Улама

Джа`миат уль-Улама` (араб. «Общество богословов») — религиозно-политическое движение и партия на индо-пакистанском субконтиненте. Выделилось в 1941 из «Общества богословов Индии» (Джамиат уль-улама-и Хинд), основанного в 1919 представителями Деобандского движения Махмудом Хасаном Шайх-и Хиндом и Азадом. Создано суннитскими улама— членами Индийского национального конгресса (ИНК) — во главе с Ш. А. Усмани, поддержавшими призыв Мусульманской лиги (МЛ) создать самостоятельное государство в районах распространения ислама в Южн. Азии. После разделения Британской Индии (1947) раскололась на две не связанные организационно партии. Индийская Д. у.-У. придерживается официального курса ИНК. Пакистанская Д. у.-У. (Д. у.-У.-и ислам , ДУИ) до 1956 находилась в оппозиции правившей МЛ, поддерживая в ряде вопросов левые партии и организации. Выступает за «справедливый исламский порядок». Глава партии (амир-и ала) и его заместители избираются Советом шуры. Представители ДУИ неоднократно входили в высшие органы управления. Наиболее прочные позиции — в Северо-Западной пограничной провинции и Белуджистане, откуда ДУИ через свое боевое крыло — «Рать сподвижников Пророка» (Сипах-и сахаба) — в 1990—2000-х оказывала заметное влияние на обстановку в Афганистане. Т. К. Кораев.