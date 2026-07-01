Джами, Нур-ад-Дин Абд-ар-Рахман ибн Ахмад

Джами`, Нур-ад-Дин Абд-ар-Рахман ибн Ахмад (07.11.1414, Джам, Зап. Хорасан — 09.11.1492, Герат) — персидский поэт и мистик, член суфийского братства (тарика) накшбандийя . Учился в Самарканде, большую часть жизни провел в Герате, где, благодаря строгому аскетизму, пользовался широчайшей известностью и непререкаемым авторитетом как при дворе Тимуридов Абу-Саида и Султан-Хусейна, так и среди всех слоев населения. Автор десятков литературных и научных сочинений. «Дуновения задушевной дружбы из чертогов святости» (Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс) представляют собой свод житий 604 суфиев, в том числе крупных персоязычных стихотворцев — современников и знакомых Д., во введении к которому систематически излагается теория исламского мистицизма и порядок его развития. Один из важнейших источников по истории суфизма для ориенталистов XIX в. «Весенний край» (Бахаристан) — собрание из 8 книг нравоучительных повествований ритмизованной прозой, перемежающейся стихами в подражание «Гулистану» Саади. «Семизвездие (т. е. «Большая Медведица», Хафт ауранг) — цикл из 7 эпических, мистико-эротических и дидактических поэм, написанных под влиянием Низами. Ему принадлежат также стихотворные описания хаджжа (Футух ал-харамайн — «Раскрытие обеих святынь») и достоинств Мухаммада (Шавахид ан-нубувва — «Свидетельства пророчества»), три дивана (поэтических сборника), представленных классическими формами любовной и благочестивой лирики — газелями, четверостишиями (рубаи), а также труды по грамматике, стилистике, стиховедению, музыке. Обширная переписка (Рикаат) Д. — образец эпистолярного стиля. Д. считается последним из великих стихотворцев Ирана, он оказал огромное влияние на последующее развитие как персидской, так и тюркской поэзии (поддерживал тесную дружбу с Навои). Соч.: Бэхарестан (Весенний сад) / Пер. с перс. М.—Л., 1935; Книга мудрости Искандара / Пер. с перс. В. Державина. Сталинабад, 1949; Трактат о музыке / Пер. с перс. В. М. Беляева. Ташкент, 1960. Лит: Афсахзод А. Лирика Абд ар-Рахмана Джами. М., 1988; Бертельс Е. Э. Джами (1414—1492). Эпоха, жизнь, творчество // Бертельс Е. Э. Собрание сочинений. Т. 3: Навои и Джами. М., 1965. Т. К. Кораев.