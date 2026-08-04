«Джами-ат-таварих»

«Джа`ми-ат-тавари`х» (араб. «Сборник летописей»; собственно «Чингиз-намэ») — условное обозначение хроникального сочинения на чагатайском языке с поволжскими (старотатарскими) и отчасти казахскими элементами, составленного в Касимове в июле 1602. Автор — Кадир Али-бек (1530—1605), сын Хушум/Хусум-бека ибн Тюмджек-бахадура, из племени джалаир. Сановник Кучума (в 1570—1580-х предположительно занимал должность карачи-бека), во время походов Ермака (1587—1588) попал под Тобольском в плен к воеводе Д. Чулкову, вместе с князем Саид-Ахмад-беком (Сейдяком) и казахским султаном Ураз-Мухаммадом (Урмамет, ум. в 1610). Когда в 1600 Борис Годунов пожаловал последнему Касимовское ханство, Кадир Али стал одним из его карачи-беков. «Д.-а.-т.» состоит из следующих частей: 1) введения, включающего предисловие (мукаддима) о полезности изучения прошлого и знания истории и выполненное ритмизованной прозой «описание дней и восхваление имен» «всех христиан падишаха Бариса Федоравича, великого князя (улуг-бек) и белого хана», «держателя престолов Казани, Астрахани, Туры, Сарайчика»; 2) компиляции «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина, включающей два раздела (фасл), из которых первый (о роде Чингисхана) слагается из 10 (по числу поколений предков завоевателя), а второй (о жизненном пути Чингиса и его потомков вплоть до Газан-хана) — из 14 сказаний (дастанов), включая Чингисовы «уложения»; 3) самостоятельной части, где переработан материал 8 преимущественно ногайских дастанов о ханах Урусе, Тохтамыше, Тимур-Кутлуге, Хаджи-Гирее, Хаджи-Мухаммаде, Абулхайре и Ядигаре и о нойоне Едигее, с местной версией событий XV—XVI вв. в Дешт-и-Кипчаке. 9-й дастан посвящен «падишаху ислама Насир-ад-Дину Абуль-Фатху» Ураз-Мухаммаду, обосновывает его права на касимовский трон и описывает возведение его на престол , в котором Кадир Али участвовал как представитель джалаиров. «Д.-а.-т.» испытал сравнительно слабое влияние тимуридского и шейбанидского историописания, но демонстрирует знакомство автора со «Сказаниями о пророках» Рабгузи — важнейшим памятником тюрко-мусульманской агиографии. 1-й список (1641/1642, ныне в СПбГУ) опубликован И. Н. Березиным; 2-й (1732, ныне в КПФУ) — А. Рахимом; русский перевод, осуществленный Н. И. Ильминским (1850/1851) для издания Березина, остался неопубликованным. Публ.: Библиотека восточных историков, издаваемая И. Березиным. Т. 2. Ч. 1. Сборник летописей. Татарский текст с русским предисловием. Казань, 1854. Лит.: Березин И. Н. Татарский летописец, современник Бориса Федоровича Годунова // Москвитянин. № 24 (1851). Кн. 2. С. 543—544; Рахим А. О новом списке татарского исторического сочинения 17 в. // Вестник научного общества татароведения, № 7 (1927); Сыздыкова Р. Г. Язык «Жами ат-таварих» Жалаири. Алма-Ата, 1989. Т. К. Кораев.