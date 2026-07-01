ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ
Казахский поэт-импровизатор (акын).
Ученик известного поэта-акына Суюмбая. Под аккомпанемент домбры исполнял дастаны «Утеген-батыр», «Суранши-батыр», «Сауырых-батыр» и др.; в балладах «Жалоба», «Табунщик», «Шабдену», «Тяжёлый приказ» реалистически изображал жизнь казахского народа, осуждал произвол аульных старшин и царских чиновников.
В 1916 году был арестован за поддержку народного восстания. Поздние стихи советского периода посвящены темам Гражданской войны, социалистического строительства, Великой Отечественной войны: «Чапай», «Привет Кавказу», «Чинара на вершине», «Ленинградцы – дети мои» и др.
Творчество Джамбул Джабаев отличается разнообразием жанров (поэтические размышления, песни, восхваления и др.). В 1938-1997 годах его имя носил г. Тараз.
Государственная премия СССР (1941). Награждён орденом Ленина (1938).
Сочинения:
Избранные произведения. А.-А., 1958.