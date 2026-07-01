ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ

Казахский поэт-импровизатор (акын).

Уче­ник из­вест­но­го по­эта-акы­на Су­юм­бая. Под ак­ком­па­не­мент дом­бры ис­пол­нял дас­та­ны «Уте­ген-ба­тыр», «Су­ран­ши-ба­тыр», «Сауы­рых-ба­тыр» и др.; в бал­ла­дах «Жа­ло­ба», «Та­бун­щик», «Шаб­де­ну», «Тя­жё­лый при­каз» реа­ли­сти­че­ски изо­бра­жал жизнь ка­захского на­ро­да, осу­ж­дал про­из­вол ауль­ных стар­шин и цар­ских чи­нов­ни­ков.

В 1916 году был аре­сто­ван за под­держ­ку народного вос­ста­ния. Позд­ние сти­хи советского пе­рио­да по­свя­ще­ны те­мам Гражданской вой­ны , со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва, Великой Отечественной вой­ны : «Ча­пай», «При­вет Кав­ка­зу», «Чи­на­ра на вер­ши­не», «Ле­нин­град­цы – де­ти мои» и др.

Твор­че­ст­во Джамбул Джабаев от­ли­ча­ет­ся раз­но­обра­зи­ем жан­ров (по­этические раз­мыш­ле­ния, пес­ни, вос­хва­ле­ния и др.). В 1938-1997 годах его имя но­сил г. Та­раз.

Государственная премия СССР (1941). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1938).

Сочинения :

Избранные про­из­ве­де­ния. А.-А., 1958.