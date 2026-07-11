ДЖАМБОЛОНЬЯ

ДЖАМБОЛОНЬЯ (итал. Giambolоgna), Джованни да Болонья (итал. Giovanni da Bologna; собственно Жан де Булонь, Jean de Boulogne) - итальянский скульптор.

Учил­ся во Флан­д­рии у Ж. Дюб­рё­ка, в 1550 году по­се­тил Ита­лию, где изу­чал скульп­ту­ру ан­тич­но­сти и Воз­рож­де­ния .

В 1552 году по при­гла­ше­нию кол­лек­цио­не­ра Б. Век­кь­ет­ти обос­но­вал­ся во Фло­рен­ции, став со вре­ме­нем при­двор­ным скульп­то­ром гер­цо­гов Ме­ди­чи и од­ним из главных пред­ста­ви­те­лей фло­рен­тий­ско­го мань­е­риз­ма в скульп­ту­ре. Вдох­нов­ля­ясь скульп­тур­ной груп­пой «По­бе­да» Ми­ке­ланд­же­ло (1530-1533, Па­лац­цо Век­кьо, Фло­рен­ция) и эл­ли­ни­стической пла­сти­кой, ис­поль­зуя ре­ко­мен­дуе­мые Ми­ке­ланд­же­ло пи­ра­ми­даль­ные ком­по­зи­ции и тип «змее­вид­ной» фи­гу­ры («figura ser­pentinata»), Джамболонья соз­дал ряд мра­мор­ных ра­бот: «Сам­сон, уби­ваю­щий фи­ли­стим­ля­ни­на» (1560-1562, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон); «Три­умф Фло­рен­ции над Пи­зой» (Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция), «По­хи­ще­ние са­би­ня­нок» (1582, Лод­жия деи-Лан­ци, Фло­рен­ция), «Ге­ракл, уби­ваю­щий кен­тав­ра» (1595-1600, там же). Все фи­гу­ры по­ка­за­ны в мо­мент рез­ко­го дви­же­ния, объ­е­ди­не­ны в спи­ра­ле­вид­ную ком­по­зи­цию, ко­то­рая при об­хо­де рас­кры­ва­ет­ся в сме­не не­ожи­дан­ных ра­кур­сов.

Основной ма­те­риа­лом, в ко­то­ром ра­бо­тал Джамболонья, бы­ла брон­за. Кон­ная ста­туя гер­цо­га Ко­зи­мо I Ме­ди­чи (1587-1593, Пьяц­ца дел­ла-Синь­о­рия, Фло­рен­ция) ста­ла об­раз­цом, по ко­то­ро­му соз­да­ва­лись ста­туи и ста­ту­эт­ки мо­нар­хов др. стран.

Ти­пич­но мань­е­ри­сти­че­ской яв­ля­ет­ся де­ко­ра­тив­ная пла­сти­ка Джамболоньи: са­до­во-пар­ко­вая скульп­ту­ра (изо­бра­же­ния жи­вот­ных для гро­та Вил­лы Ме­ди­чи в Кас­тел­ло, ны­не Национальный му­зей Бард­жел­ло; Ал­ле­го­рия Ап­пе­нин, Вил­ла Де­ми­до­ва в Пра­то­ли­но) и фон­та­ны (Неп­ту­на на Пьяц­ца Мад­жо­ре в Бо­лонье, 1566). Мас­тер­ская Джамболоньи бы­ла круп­ней­шим цен­тром, где соз­да­ва­лись не­боль­шие брон­зо­вые ста­ту­эт­ки по мо­де­лям мас­те­ра. Джамболонья, опи­ра­ясь на опыт Ми­ке­ланд­же­ло, раз­ра­бо­тал по­сле­до­ва­тель­ный про­цесс во­пло­ще­ния за­мыс­ла от ма­лень­ких на­бро­сков (боц­цет­ти) в гли­не или вос­ке к бо­лее про­ра­бо­тан­ной мо­де­ли и, на­ко­нец, к пол­но­мас­штаб­ной мо­де­ли; пе­ре­вод её в ма­те­ри­ал час­то осу­ще­ст­в­лял­ся ас­си­стен­та­ми Джамболоньи (скульп­то­ра­ми А. Су­си­ни, П. Так­ка, П. Фран­ка­вил­ла и др.).

Боц­цет­ти и мо­де­ли Джамболоньи (боль­шая часть в Му­зее Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон) уже его со­вре­мен­ни­ка­ми це­ни­лись за свою не­по­сред­ст­вен­ность, це­ло­ст­ность и ор­га­нич­ность фор­мы; ху­дожественная ма­не­ра и твор­че­ский ме­тод Джамболоньи пред­вос­хи­ти­ли пла­сти­ку ба­рок­ко .