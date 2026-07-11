ДЖАМБОЛОНЬЯ
ДЖАМБОЛОНЬЯ (итал. Giambolоgna), Джованни да Болонья (итал. Giovanni da Bologna; собственно Жан де Булонь, Jean de Boulogne) - итальянский скульптор.
Учился во Фландрии у Ж. Дюбрёка, в 1550 году посетил Италию, где изучал скульптуру античности и Возрождения.
В 1552 году по приглашению коллекционера Б. Веккьетти обосновался во Флоренции, став со временем придворным скульптором герцогов Медичи и одним из главных представителей флорентийского маньеризма в скульптуре. Вдохновляясь скульптурной группой «Победа» Микеланджело (1530-1533, Палаццо Веккьо, Флоренция) и эллинистической пластикой, используя рекомендуемые Микеланджело пирамидальные композиции и тип «змеевидной» фигуры («figura serpentinata»), Джамболонья создал ряд мраморных работ: «Самсон, убивающий филистимлянина» (1560-1562, Музей Виктории и Альберта, Лондон); «Триумф Флоренции над Пизой» (Национальный музей Барджелло, Флоренция), «Похищение сабинянок» (1582, Лоджия деи-Ланци, Флоренция), «Геракл, убивающий кентавра» (1595-1600, там же). Все фигуры показаны в момент резкого движения, объединены в спиралевидную композицию, которая при обходе раскрывается в смене неожиданных ракурсов.
Основной материалом, в котором работал Джамболонья, была бронза. Конная статуя герцога Козимо I Медичи (1587-1593, Пьяцца делла-Синьория, Флоренция) стала образцом, по которому создавались статуи и статуэтки монархов др. стран.
Типично маньеристической является декоративная пластика Джамболоньи: садово-парковая скульптура (изображения животных для грота Виллы Медичи в Кастелло, ныне Национальный музей Барджелло; Аллегория Аппенин, Вилла Демидова в Пратолино) и фонтаны (Нептуна на Пьяцца Маджоре в Болонье, 1566). Мастерская Джамболоньи была крупнейшим центром, где создавались небольшие бронзовые статуэтки по моделям мастера. Джамболонья, опираясь на опыт Микеланджело, разработал последовательный процесс воплощения замысла от маленьких набросков (боццетти) в глине или воске к более проработанной модели и, наконец, к полномасштабной модели; перевод её в материал часто осуществлялся ассистентами Джамболоньи (скульпторами А. Сусини, П. Такка, П. Франкавилла и др.).
Боццетти и модели Джамболоньи (большая часть в Музее Виктории и Альберта, Лондон) уже его современниками ценились за свою непосредственность, целостность и органичность формы; художественная манера и творческий метод Джамболоньи предвосхитили пластику барокко.