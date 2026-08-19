Джамби

Джа`мби — провинция и город (ее центр) в Индонезии на о. Суматра. Площадь — 44 800 кв. км. Население провинции — 3,1 млн человек, города — ок. 460 тыс. (2010). Национальный состав: малайцы (38 %), яванцы (28 %), керинчи (11 %), минангкабоу (5 %), банджарцы (3 %), сунды (3 %), бугисы (3 %). Религиозный состав: 96% — мусульмане, 3% — протестанты и католики. На месте современной провинции Д. существовало одноименное государство , известное также под названием Малаю. С VII по XIII в. входило в состав суматранской империи Шривиджая. К этому периоду относится сооружение храмового комплекса Муара-Джамби (XI—XIII вв.). В 1286 Малаю было захвачено яванским государством Сингасари, а в 1377 — империей Маджапахит. С 1440 — султанат. В середине XVII в. Д. фактически попал под власть Нидерландской Ост-Индской компании, а по договору 1834 султан Д. официально признал зависимость от Нидерландов. В XIX в. вспыхивали антиголландские восстания, подавленные с помощью вооруженной силы. В 1899 фактически аннексирован голландцами, свергнувшими султана в 1901. После 1945 вошел в состав независимой Индонезийской Республики. На протяжении всей своей истории Д. был известен как важный торговый центр и военно-морской порт Суматры. На территории провинции возделываются рис, кукуруза, кокосовая пальма , кофе, корица, табак, чай, какао, масличная пальма . Развито животноводство и рыболовство. Провинция славится своими рекреационными ресурсами и природными достопримечательностями (ботанический сад, парк орхидей, водопад Телун-Берасап, пещеры Тиангко и Сегеринчинг, озеро Керинчи, кратер Хитам-Улу), что способствует развитию туризма. В числе народных промыслов — плетение, резьба по дереву, изготовление батика. Ведется добыча нефти и газа , заготовка ротана, камеди, производство стройматериалов. В. А. Погадаев.