ДЖАМАЛ-ЗАДЕ СЕИД МОХАММЕД АЛИ

Иранский писатель.

Учил­ся во Фран­ции.

Ос­но­во­по­лож­ник жан­ра ко­рот­ко­го рас­ска­за в современной персидской литературе.

Ав­тор сборников са­ти­рических рас­ска­зов «Бы­ли и не­бы­ли­цы» («Йе­ки буд ва йеки на­буд», 1921, русский перевод 1935); «Дя­дя Хо­сейн Али» («Аму Хо­сейн Али», 1942), «Горь­кое и слад­кое» («Талх-о-ши­рин», 1955), в ко­то­рых вы­смеи­вал нра­вы и по­ряд­ки иран­ско­го об­ще­ст­ва; по­вес­тей «Дом ума­ли­шён­ных» («Дар-ол-мад­жа­нин», 1942), «До­ли­на страш­но­го су­да» («Сах­ра-йе- мах­шар», 1944) и др., а так­же ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Что верх, что из­нан­ка – од­на ма­те­рия» («Сар-о-тах-йек кар­бас», 1955).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пье­сы, ста­тьи по ис­то­рии куль­ту­ры Ира­на. Со­ста­ви­тель книги «Сло­варь про­сто­ре­чий и иди­ом» (1962).