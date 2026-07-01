ДЖАМАЛ-ЗАДЕ СЕИД МОХАММЕД АЛИ
Иранский писатель.
Учился во Франции.
Основоположник жанра короткого рассказа в современной персидской литературе.
Автор сборников сатирических рассказов «Были и небылицы» («Йеки буд ва йеки набуд», 1921, русский перевод 1935); «Дядя Хосейн Али» («Аму Хосейн Али», 1942), «Горькое и сладкое» («Талх-о-ширин», 1955), в которых высмеивал нравы и порядки иранского общества; повестей «Дом умалишённых» («Дар-ол-маджанин», 1942), «Долина страшного суда» («Сахра-йе- махшар», 1944) и др., а также автобиографической повести «Что верх, что изнанка – одна материя» («Сар-о-тах-йек карбас», 1955).
Среди других произведений - пьесы, статьи по истории культуры Ирана. Составитель книги «Словарь просторечий и идиом» (1962).