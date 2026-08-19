Джамаль-ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад ибн Сафдар

Джама`ль-ад-Дин аль-Афга`ни, Мухаммад ибн Сафдар (1838/1839 — 09.03.1897, Стамбул) — мусульманский религиозно-политический деятель. Из семьи сайидов, однако точное происхождение неизвестно: по документальным источникам — шиит из Асадабада в Зап. Иране, по автобиографическим сведениям — суннит из Ас’адабада в Вост. Афганистане. Пребывание в Индии (1855—1857), где, по утверждениям самого Д., он получил светское образование , совпало с восстанием сипаев (1857—1858), что, видимо, зародило в нем идею необходимо­сти противостояния империализму, которая укрепилась ок. 1866 с по­ступлением на службу к одному из эмиров Баракзаев. В 1868—1869 Д. путешествовал по Ирану и Афганистану, в 1870 из Индии через Египет прибыл в Османскую империю, где его модернизаторские идеи вызвали недовольство официальных улама. В 1871—1879 проживал в Каире, где стал известен как сторонник конституционного строя. По обвинению в антибританской агитации был выслан в Хайдарабад, где с позиций исламской теологии написал по-персидски «Отповедь материалистам» (Радд-и начурийин). В 1883—1886 жил преимущественно в Велико­британии, периодически — в Париже, где совместно с Абдо с 1884 издавал по-арабски еженедельник «Прочнейшая рукоять» (ал-Урва ал-вуска), в котором призывал к обновлению исламской цивилизации . Тогда же вел дискуссию с Э. Ренаном, отрицавшим принципиальную возможность такого обновления. По приглашению шаха Наср-эд-Дина в 1887 перебрался в Тегеран, откуда ездил через Россию в Зап. Европу. С 1892 гостил при дворе Абдул-Хамида II под Стамбулом, получая пенсион (к концу жизни фактически находился под домашним арестом) и защищая его прерогативы как халифа. Европей­ская публицистика оценивала Д. как идеолога панисламизма. Однако основным его тезисом была умеренная реформация ислама, направленная на приспособление его догматики и обрядности к требованиям нового времени как в культурно-экономической, так и в социополитической сферах. Останки Д. с 1945 покоятся в мавзолее в кабульском пригороде Алиабад. Соч.: Refutation des materialistes / Trad. par A. M. Goichon. Paris, 1942; ал-Урва ал-вуска ва-с-саура ат-тахририйа ал-кубра. Каир, 1957. Лит.: Богушевич О. В. Мухаммад Джемаль ад-Дин аль-Афгани как политический деятель // Краткие сообщения Института народов Азии АН ССССР. XLVII (1961); Keddie N. An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal al-Din «al-Afghani». Berkeley, 1983; Keddie N. Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani: A Political Biography. Berkeley, 1972; Kudsi-Zadeh A. A. Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, an Annotated Bibliography. Leiden, 1970; Idem. Sayyid Jamal al-Din al-Afghani: a Supplementary Bibliography // Muslim World, LXV (1975). № 4. P. 279—291; Pakdaman H. Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani. Paris, 1969. Т. К. Кораев.