Джамаат

Джамаа`т (от араб. джамаа — «общество», «группа»). 1. В исламе собрание верующих при пятничной молитве; шире — соборная общность мусульман (в первую очередь в суннизме, что отражают самоназвание «люди сунны и Д.» и названия ряда исламистских движений XX—XXI вв.). 2. Сельская община в Зап. Азии и Сев. Африке. В Иране и Азербай­джане Д. сближался с соседской общиной и до XIX в. выполнял фискальные функции. В Дагестане Д. — эндогамное объединение патронимий в пределах одного или нескольких селений, под управлением совета старейшин, с преобладанием малой семьи, сочетанием общинной и частной собственности с вакфами, сосуществованием адата и шариата, отсутствием жестких сословных рамок; важнейшие дела выносились на всеобщий сход. Военные союзы Д. («вольные общества») могли объединяться в конфедерации под предводительством наследных или выборных вождей. Под властью Шамиля, а затем России Д. — низовая административная единица, с назначаемым руководством. Д. ликвидированы в ходе коллективизации. Лит.: Агларов М. А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — начале XIX в. М., 1988; Бобровников В. О. Ислам , власть и общество в бывшем колхозе: дагестанский случай // Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа / Под ред. Ю. Ю. Карпова. СПб., 2012. С. 9—31; Milliot L. Les terres collectives (Blad Djema’a) — étude de législation marocaine. Paris, 1922. Т. К. Кораев.