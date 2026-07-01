ДЖАЛИЛЬ (ДЖАЛИЛОВ, ЗАЛИЛОВ) МУСА МУСТАФОВИЧ

Татарский поэт, Ге­рой Советского Сою­за .

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

В 1914-1917 годах учил­ся в мед­ре­се «Ху­сай­ния» (Орен­бург). В 1931 году окон­чил литературный факультет Московского государственного университета (МГУ).

Пе­ча­тать­ся на­чал в 1919 году в газете «Кы­зыл юл­дуз» («Крас­ная звез­да»), ор­га­не по­лит­управ­ле­ния Тур­ке­стан­ско­го фрон­та. В 1925 году из­дал пер­вый сборник сти­хов и по­эм «Мы идём» («Ба­ра­быз»). В 1931-1932 ре­дак­тор татарских дет­ских жур­на­лов, в 1939-1941 годах от­ветственный сек­ре­тарь Союза писателей Татарской АССР. По­лу­чил из­вест­ность как по­эт, вос­пе­ваю­щий тру­до­вые под­ви­ги, друж­бу на­ро­дов, но­вый ук­лад жиз­ни. На­пи­сал либ­рет­то опер «Ал­тын­чеч» («Зо­ло­то­во­ло­сая»; постановка 1941; Государственная премия СССР, 1948) и «Иль­дар» (постановка 1942) Н.Г. Жи­га­но­ва.

С июля 1941 года на фрон­те в ка­че­ст­ве соб­ко­ра газеты «За от­ва­гу». В 1942 году был тя­же­ло ра­нен и за­хва­чен в плен; каз­нён за ор­га­ни­за­цию ан­ти­фа­ши­ст­ско­го под­по­лья. Сти­хи, на­пи­сан­ные Джалилем в тюрь­мах (в основном, в бер­лин­ской тюрь­ме Моа­бит), со­хра­не­ны его со­ка­мер­ни­ка­ми и из­да­ны под названием «Моа­бит­ская тет­радь» (на татарском языке, 1953, русский перевод 1955).

В по­эзии Джалиля современная про­бле­ма­ти­ка со­че­та­ет­ся с тра­ди­ция­ми восточной клас­си­ки (влия­ние Ома­ра Хай­я­ма , Саа­ди, Фи­зу­ли, Г. Ту­кая). Цикл «Моа­бит­ская тет­радь», про­ни­зан­ный сво­бо­до­лю­би­ем и не­на­ви­стью к фа­шиз­му, был воcпринят как по­этическое сви­де­тель­ст­во ге­ро­из­ма и стой­ко­сти; за не­го Джалилю по­смерт­но при­су­ж­де­на Ле­нин­ская премия (1957).

Сочинения :

Со­чи­не­ния. Ка­зань, 1975-1976. Т. 1-4 (на татарском языке);

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1979;

По­след­няя пес­ня. Ка­зань, 2006.