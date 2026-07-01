ДЖАЛИЛЬ (ДЖАЛИЛОВ, ЗАЛИЛОВ) МУСА МУСТАФОВИЧ
Татарский поэт, Герой Советского Союза.
Родился в крестьянской семье.
В 1914-1917 годах учился в медресе «Хусайния» (Оренбург). В 1931 году окончил литературный факультет Московского государственного университета (МГУ).
Печататься начал в 1919 году в газете «Кызыл юлдуз» («Красная звезда»), органе политуправления Туркестанского фронта. В 1925 году издал первый сборник стихов и поэм «Мы идём» («Барабыз»). В 1931-1932 редактор татарских детских журналов, в 1939-1941 годах ответственный секретарь Союза писателей Татарской АССР. Получил известность как поэт, воспевающий трудовые подвиги, дружбу народов, новый уклад жизни. Написал либретто опер «Алтынчеч» («Золотоволосая»; постановка 1941; Государственная премия СССР, 1948) и «Ильдар» (постановка 1942) Н.Г. Жиганова.
С июля 1941 года на фронте в качестве собкора газеты «За отвагу». В 1942 году был тяжело ранен и захвачен в плен; казнён за организацию антифашистского подполья. Стихи, написанные Джалилем в тюрьмах (в основном, в берлинской тюрьме Моабит), сохранены его сокамерниками и изданы под названием «Моабитская тетрадь» (на татарском языке, 1953, русский перевод 1955).
В поэзии Джалиля современная проблематика сочетается с традициями восточной классики (влияние Омара Хайяма, Саади, Физули, Г. Тукая). Цикл «Моабитская тетрадь», пронизанный свободолюбием и ненавистью к фашизму, был воcпринят как поэтическое свидетельство героизма и стойкости; за него Джалилю посмертно присуждена Ленинская премия (1957).
Сочинения:
Сочинения. Казань, 1975-1976. Т. 1-4 (на татарском языке);
Избранные произведения. М., 1979;
Последняя песня. Казань, 2006.