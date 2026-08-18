Джалаль-ад-Дин Манкбурны

Джала`ль-ад-Дин Манкбурны` (Менгуберти) (ум. 17.08.1231, окрестности Мийафарикайна, верховья Тигра) — хорезмшах (1221—1231), старший сын Мухаммада Ала-ад-Дина, последний представитель династии Ануштегинидов. По смерти отца зимой 1220—1221 двинулся из Прикаспия через Мангышлак к Гурганджу (см. Ургенч древний), откуда, после нападения сторонников его брата Кутб-ад-Дина Озлаг-шаха, удалился в Тохаристан, ранее назначенный его уделом. Прорвав монгольский кордон у Нисы, достиг Газни, откуда с ополчением крупных землевладельцев Гура и тюркских вождей весной 1221 выступил навстречу монголам, но не смог развить успех, достигнутый при Валиане и Парване (близ совр. Чарикара), из-за распрей и измены своих полководцев и союзников. В ноябре, под натиском превосходящего врага, отступил к Инду и с боями переправился через него, оставив свою семью в руках Чингисхана, который распорядился ее вырезать. С немногочисленной ратью ушел в Индию, где в противоборстве с правителем Синда Насир-ад-Дином Кубачой пытался заключить союз с Шамс-ад-Дином Ильтутмышем. Вернувшись в Зап. Азию в 1224, двинулся через Керман и Фарс, с атабеками которых установил дружественные отношения, в Ирак Персидский, который занял, сместив своего брата Гияс-ад-Дина Пир-шаха. Зимой 1224—1225 хорезмийцы столкнулись в Хузестане с войсками халифа ан-Насира. В июле 1225 Д. М., вступив в Тебриз, сверг атабека Узбега из рода Ильдегизидов, а в 1226 вторгся в Грузию и разграбил Тбилиси (март), подавил восстание в Кермане (апрель) и осадил Хлат на берегу оз. Ван (ноябрь), но зимой 1226—1227 отступил, чтобы упрочить свою власть над Ираком Персидским, Иранским Азербайджаном и Сев. Месопотамией. Установленный Д. М. режим жесткой фискальной эксплуатации, отдававший целые страны на откуп хорезмийским военачальникам, вы- звал массовое недовольство; его политические позиции подорвал и конфликт с Аббасидами. В 1227 потери в битве с Д. М. при Исфахане заставили монголов отойти за Амударью, но уже в 1228 их войска во­шли в Иранский Азербайджан . После 2-го похода на грузин Д. М., ценой затяжной осады ( август 1229 — апрель 1230), взял Хлат, но в августе 1230 при Эрзинджане потерпел поражение от хлатского эмира аль-Ашрафа Мусы и румского султана Алаеддина Кейкубада. В 1231 восстание Бундара в Гяндже и вторжение в азербайджанские земли военачальника Угэдэя, Чормагана, подтолкнули Д. М. к примирению с Айюбидами и Сельджукидами. Вскоре, разгромленный монголами на Мугани, он бежал в Хлат, а оттуда — к предгорьям Тавра, в окрестности Амида (ныне Диярбакыр), где его убили местные курды . Лит.: Тимохин Д. М. Соперник Чингиз-хана: хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны. М., 2013; Boyle J. A. The Capture of Isfahan by the Mongols // La Persia nel Medioevo. Roma, 1971. P. 331—336; Gottschalk H. L. Der Bericht des Ibn Nazif al-Hamawi über die Schlacht von Jasychimen (25—28 Ramadan 627 / 7—10 August 1230) // Festschrift Herbert W. Duda. Zum 60. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden und Schülern. Wien, 1960. S. 55—67; Jackson P. Jalal al-din, the Mongols and the Khwarazmian Conquest of the Panjab and Sind // Iran. Journal of the British Institute of Persian Studies. XXVII (1990). P. 45—54; Taneri A. Celalu’d-din Harizmsah ve zamani. Ankara, 1977. Т. К. Кораев.