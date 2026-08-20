Джалаириды

Джалаири`ды — династия, правившая Зап. Ираном и Месопотамией в середине XIV — начале XV в. Родоначальник — вождь монгольского племени джалаир Илгай-нойон (отсюда другое название — Ильканиды), сопровождавший Хулагу в его походе на мусульманский мир (1256—1259). Основатель — Тадж-ад-Дин Хасан Бузург (Большой), правнук Илгая и Чингисид по матери, главнокомандующий (улус-бек) и наместник Малой Азии при ильхане Абу-Саиде (1317—1335). В 1336 он объединил под властью марионеточного хана Мухаммада западную половину улуса Хулагуидов, в 1346 перестал признавать Чингисидов и в 1347—1348 отстоял свою резиденцию Багдад от покушений дома Чобанидов. Его сын и преемник Шайх-Увайс (1356—1374) как султан властвовал над Арабским и Персидским Ираками и Курдистаном, соперничая с Чобанидами. В 1358 он, воспользовавшись нашествием Джанибека, завоевал Иранский Азербайджан, Армению и Арран и перенес столицу в Тебриз, ок. 1360 навязал свое верховенство Мозаффаридам в Фарсе, а ок. 1365 присоединил Мосул и Диарбекр. Правление сына Увайса, Джалаль-ад-Дина Хусайна (1374—1382), заполнено междоусобицами и распрями с Джучидами и Мозаффаридами, а также Кара-коюнлу (см. Кара-Коюнлу государство ), которых он ок. 1378—1379 принудил к заключению союза. Несмотря на раздел государ­ства Д. (1382—1383) между братьями Хусайна, Байазидом (в Курдистане) и Ахмадом (в обоих Ираках), последнему из них удалось восстановить единство державы. Гийас-ад-Дин Султан-Ахмад (1382—1410), как и его предшественники, способствовал поддержанию статуса Багдада как культурно-интеллектуального центра (придворная поэзия ), покровительствовал искусству (книжное дело и миниатюристика), занимался строительством (каравансарай и мечеть Мирджан). Султан-Ахмад в 1384—1399 противостоял как Тохтамышу, так и Тимуру, действуя заодно с Каракоюнлу Кара-Йусуфом и прибегая к помощи мамлюкского султана Баркука. В 1405 он вернулся в Багдад, но, отвоевав Тебриз, порвал с Кара-Йусуфом и в 1410 пал в борьбе с ним. Его племянник Шах-Валад продержался в Багдаде до 1411, а племянница Танду (вдова Баркука и Шах-Валада) удержала часть Нижнего Ирака и Хузестана (Басра, Васит, Шуштер), где, признавая верховенство Шахруха, до 1415 правила от имени собственного сына Махмуда. Ей наследовали ее пасынки Увайс II (1415—1421) и Мухаммад (1421—1422), после которых престол занимали Махмуд (вторично, 1422—1434) и его двою­родный брат Хусайн II, ставший последним из Д.: в 1432 он был убит Каракоюнлу при Хилле. Лит.: Бартольд В. В. Ахмед Джалаир // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 7. М., 1971. С. 488; Марков А. Собрание восточных монет Императорского Эрмитажа. Каталог джелаиридских монет. СПб., 1897; Пириев В. З. О некоторых вопросах государ­ственного устройства при Хулагуидах и Джелаиридах // Советское востоковедение. Проблемы и перспективы. М., 1988; Huart Cl. Memoire sur la fin de la dynastie des Ilekaniens // Journal asiatique. Ser. VII, № 8 (1876). Т. К. Кораев.