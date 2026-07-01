ДЖАХМ ИБН САФВАН АБУ МУХРИЗ

ДЖАХМ ИБН САФВАН АБУ МУХРИЗ - глава богословской школы мурджиитов в Хорасане.

Про­ис­хо­дил из пле­ме­ни мау­ла ба­ну ра­сиб; яв­лял­ся сек­ре­та­рём аль-Ха­ри­са ибн Су­рай­джа, вос­став­ше­го в 734-746 годах про­тив Омей­я­дов в восточном Хо­ра­са­не. Джахм ибн Сафван по­пал в плен и был каз­нен Омей­я­да­ми.

Учи­те­лем Джахма ибн Сафвана был аль-Джад ибн Дир­хам, пер­вый из му­сульманских бо­го­сло­вов, при­шед­ший к мыс­ли о со­тво­рён­но­сти Ко­ра­на . Джахм ибн Сафван раз­вил его взгля­ды в ду­хе край­них мурд­жии­тов. Сто­рон­ник аб­со­лют­но­го пре­до­пре­де­ле­ния, он об­ли­чал в ме­че­тях Тер­ме­за и Мер­ва тех из му­та­зи­ли­тов и мурд­жии­тов, кто про­по­ве­до­вал сво­бо­ду во­ли и пред­став­лял се­бе Бо­га в че­ло­ве­че­ском об­ли­ке; от­ри­цал не­ко­то­рые Бо­же­ст­вен­ные ат­ри­бу­ты, при­зна­вая за Ал­ла­хом лишь свой­ст­ва, ко­то­ры­ми не на­де­ле­ны его тво­ре­ния (Все­мо­гу­щий, Сво­бод­но дей­ст­вую­щий, Тво­рец). Ал­лах тво­рит дей­ст­вие в че­ло­ве­ке, так же как он де­ла­ет это в не­оду­шев­лён­ной при­ро­де. Ве­ру в Бо­га Джахм ибн Сафван не раз­де­лял на внут­рен­ние убе­ж­де­ния, сло­ва и до­б­рые де­ла, а сво­дил к зна­нию об Ал­ла­хе. По­доб­но му­та­зи­ли­там, от­ри­цал воз­мож­ность че­ло­ве­ка ли­це­зреть Бо­га и вы­сту­пал за ра­цио­наль­ное по­зна­ние Бо­же­ст­вен­но­го от­кро­ве­ния в Ко­ра­не.

Средневековые му­сульманские бо­го­сло­вы рез­ко кри­ти­ко­ва­ли рас­хо­дя­щие­ся с об­ще­при­ня­ты­ми взгля­ды Джахма ибн Сафвана, в осо­бен­но­сти от­ри­ца­ние им веч­но­сти рая и ада и при­зна­ние пре­дель­но­сти воз­мож­но­стей Ал­ла­ха.