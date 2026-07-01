ДЖАХМ ИБН САФВАН АБУ МУХРИЗ
ДЖАХМ ИБН САФВАН АБУ МУХРИЗ - глава богословской школы мурджиитов в Хорасане.
Происходил из племени маула бану расиб; являлся секретарём аль-Хариса ибн Сурайджа, восставшего в 734-746 годах против Омейядов в восточном Хорасане. Джахм ибн Сафван попал в плен и был казнен Омейядами.
Учителем Джахма ибн Сафвана был аль-Джад ибн Дирхам, первый из мусульманских богословов, пришедший к мысли о сотворённости Корана. Джахм ибн Сафван развил его взгляды в духе крайних мурджиитов. Сторонник абсолютного предопределения, он обличал в мечетях Термеза и Мерва тех из мутазилитов и мурджиитов, кто проповедовал свободу воли и представлял себе Бога в человеческом облике; отрицал некоторые Божественные атрибуты, признавая за Аллахом лишь свойства, которыми не наделены его творения (Всемогущий, Свободно действующий, Творец). Аллах творит действие в человеке, так же как он делает это в неодушевлённой природе. Веру в Бога Джахм ибн Сафван не разделял на внутренние убеждения, слова и добрые дела, а сводил к знанию об Аллахе. Подобно мутазилитам, отрицал возможность человека лицезреть Бога и выступал за рациональное познание Божественного откровения в Коране.
Средневековые мусульманские богословы резко критиковали расходящиеся с общепринятыми взгляды Джахма ибн Сафвана, в особенности отрицание им вечности рая и ада и признание предельности возможностей Аллаха.